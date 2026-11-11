Einbruch in Wiener Gasthaus: „Wir brauchen eure Hilfe!“

Einbruch-Schock in einem Gasthaus in der Hütteldorfer Straße in Wien. Der Schreck und die Betroffenheit bei den Wirtsleuten sitzt tief. Sie hoffen nun auf die Hilfe der Bevölkerung.

Nach einem Einbruch in ein Gasthaus im 14. Wiener Gemeindebezirk in der Nacht von Montag auf Dienstag (9. auf 10. November 2026) wenden sich die Betreiber mit einem öffentlichen Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Die Verantwortlichen zeigen sich von dem Vorfall tief betroffen und hoffen nun auf Hinweise aus der Nachbarschaft sowie von Passanten, um die Tat aufklären zu können.

Wer hat etwas gesehen?

In einer Mitteilung in den Sozialen Medien bitten die Gasthaus-Betreiber jeden, der im Umfeld des Lokals verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sich zu melden. Dabei sei selbst das kleinste Detail von Bedeutung – auch Dinge, die im ersten Moment vielleicht unwichtig erschienen sind. Konkret richtet sich der Aufruf an Personen, die im relevanten Zeitraum folgende Beobachtungen gemacht haben.

Die Betreiber suchen nach: Verdächtigen Personen im Bereich des Gasthauses oder der näheren Umgebung.

Fahrzeugen, die durch ein ungewöhnliches Fahrverhalten aufgefallen sind oder verdächtig abgestellt waren.

Sonstigen ungewöhnlichen Geräuschen oder Vorfällen rund um das Lokal.

Teilen in den sozialen Medien erwünscht

Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat oder Informationen zum Tathergang geben kann, wird gebeten, sich direkt mit dem Gasthaus in Verbindung zu setzen oder die Hinweise umgehend an die zuständige Polizeidienststelle weiterzugeben. Um möglichst viele potenzielle Zeugen zu erreichen, bitten die Betreiber darum, den Aufruf im Bekanntenkreis und in den sozialen Medien zu teilen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 09:04 Uhr aktualisiert