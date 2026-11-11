Weihnachts-Aktion im TierQuartier: Wunschzettel ans Christkind

Im TierQuarTier Wien wird es weihnachtlich: Hunde, Katzen und Kleintiere haben auch heuer wieder ihre persönlichen Wunschzettel ans Christkind geschrieben. So können WienerInnen die Tierheim-Bewohner beschenken.

Während manche Bewohner ihr erstes Weihnachtsfest im Tierheim verbringen, warten andere bereits seit mehreren Wintern auf ihr Für-immer-Zuhause. Bis es so weit ist, sorgen kleine Aufmerksamkeiten für Abwechslung und Geborgenheit im Tierheim-Alltag. Manche Tiere feiern heuer ihr erstes Weihnachten im Tierheim, andere warten bereits seit mehreren Jahren darauf, endlich entdeckt zu werden und ein neues Zuhause zu finden. Bis es so weit ist, verschönern ihnen vor allem kleine Gesten den Alltag.

Auf den Wunschzetteln steht unter anderem: Kuschelige Decken für Hunde nach kalten Winterspaziergängen

Jagd-Spielzeug für Katzen

Getrocknete Kräuter und neue Häuschen zum Dösen für Kleintiere wie Kaninchen

Leckerlis für die nächste Trainingsrunde

Wunschzettel ab sofort online abrufbar

„Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen in der Vorweihnachtszeit an die Tiere im Tierheim denken“, sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien. „Die Wunschzettelaktion zeigt, dass das Wohl unserer Tiere vielen Menschen am Herzen liegt. Mit jedem erfüllten Wunsch schenken sie einem Tier ein bisschen mehr Freude im Alltag. Dafür sind wir sehr dankbar.“ Alle Wunschzettel sind ab sofort online auf der Website des TierQuarTiers Wien abrufbar. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, wählt einfach ein Tier aus und bestellt das passende Geschenk online – mit direkter Lieferung ans Tierheim – oder gibt es persönlich vor Ort ab.