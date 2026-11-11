Im 50er: Autofahrer rast bei Polizei mit 119 km/h vorbei

Die Landesverkehrsabteilung Wien hat Dienstagabend einen Schwerpunkt durchgeführt und dabei eine besonders heftige Geschwindigkeitsübertretung gemessen. Ein Autofahrer wurde dabei nämlich auf der Laaer Berg Straße in Richtung stadteinwärts mit nicht weniger als 119 km/h geblitzt. Eigentlich hätte er aber maximal 50 km/h schnell sein dürfen. Selbst nach Abzug der Messtoleranz war er noch 63 km/h zu schnell. Seitens der Polizei wurde ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet, wie die Beamten berichten. Zudem droht dem Lenker nun auch die Beschlagnahme des Fahrzeugs.