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/ ©pixabay.com
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt einen Raser bei Nacht.
Der Raser wurde von der Polizei geblitzt und droht nun sowohl Auto als auch Führerschein zu verlieren.
Wien / 10. Bezirk
11/11/2026
Geblitzt

Im 50er: Autofahrer rast bei Polizei mit 119 km/h vorbei

Ein Autofahrer wurde Dienstagabend, am 10. November gegen 22.15 Uhr, auf der Laaer Berg Straße in Wien-Favoriten von der Polizei mit 119 km/h im 50er geblitzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Die Landesverkehrsabteilung Wien hat Dienstagabend einen Schwerpunkt durchgeführt und dabei eine besonders heftige Geschwindigkeitsübertretung gemessen. Ein Autofahrer wurde dabei nämlich auf der Laaer Berg Straße in Richtung stadteinwärts mit nicht weniger als 119 km/h geblitzt. Eigentlich hätte er aber maximal 50 km/h schnell sein dürfen. Selbst nach Abzug der Messtoleranz war er noch 63 km/h zu schnell. Seitens der Polizei wurde ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet, wie die Beamten berichten. Zudem droht dem Lenker nun auch die Beschlagnahme des Fahrzeugs.

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