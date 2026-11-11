Blutverschmiert im Stiegenhaus: 19-Jähriger nach Beziehungsstreit festgenommen

Nach Hilfeschreien aus einer Wiener Wohnung rückte die Polizei zu einem Großeinsatz aus. Ein 19-Jähriger soll seine Freundin geschlagen, gewürgt und mit einem Messer verletzt haben. Auch der Mann selbst wurde verletzt.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am 10. November 2026 gegen 18.30 Uhr die Polizei, nachdem er aus einer Wohnung einer Wohnhausanlage laute Hilfeschreie gehört hatte. Kurz darauf beobachtete er einen blutverschmierten Mann, der fluchtartig durch das Stiegenhaus davoneilte. Als die alarmierten Polizisten an der besagten Adresse eintrafen, fanden sie in der Wohnung eine 19-jährige Frau vor. Gegenüber den Beamten schilderte die österreichische Staatsbürgerin, dass ein zunächst verbaler Streit mit ihrem Freund im Laufe des Tages völlig eskaliert sei. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der junge Mann mehrfach auf sie eingeschlagen, sie gewürgt und schließlich sogar mit einem Messer auf sie losgegangen sein.

Beide Beteiligten verletzt

Bei der 19-Jährigen wurden mehrere Hämatome am Körper sowie im Gesichts- und Halsbereich festgestellt. Zudem wies sie oberflächliche Schnittverletzungen an beiden Armen auf. Sie wurde noch vor Ort von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Parallel zur Sachverhaltsaufnahme in der Wohnung lief die Fahndung nach dem Flüchtigen auf Hochtouren. Im Zuge einer Schwerpunktaktion gelang es den Beamten schließlich, den tatverdächtigen Freund, ebenfalls ein 19-jähriger Österreicher, anzuhalten. Dabei zeigte sich, dass auch der junge Mann nicht unverletzt geblieben war: Er wies ebenfalls Schnittverletzungen auf, die ihm laut aktuellem Ermittlungsstand während des Streits von seiner Freundin zugefügt worden sein sollen.

Festnahme und Anzeige

Der 19-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Gegen ihn sprachen die Beamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Auch für seine 19-jährige Freundin hat der Vorfall rechtliche Konsequenzen: Sie wurde ebenfalls angezeigt.