Auto zum zweiten Mal gestohlen: 13-Jähriger am Steuer erwischt

Weil die Nebelschlussleuchte brannte, hielt die Polizei in Wien-Floridsdorf ein Auto an. Am Steuer saß ein 13-Jähriger. Der Wagen war innerhalb von zwei Wochen zum zweiten Mal gestohlen worden.

Der Ersatzschlüssel, der beim ersten Diebstahl verschwand, wurde dem Auto damit gleich zweimal zum Verhängnis.

Der Ersatzschlüssel, der beim ersten Diebstahl verschwand, wurde dem Auto damit gleich zweimal zum Verhängnis.

Laut Polizeiangaben wollten die Beamten den Lenker am Dienstag kurz vor Mitternacht auf der Prager Straße (21. Bezirk/Wien) eigentlich nur auf die eingeschaltete Nebelschlussleuchte hinweisen. Dabei fiel ihnen auf, dass er sehr jung wirkte und sich auffällig verhielt. Sie hielten das Auto an. Am Steuer saß ein 13-jähriger Portugiese, der den Wagen wenige Stunden zuvor gestohlen haben soll.

Schlüssel vom ersten Diebstahl

Das Auto war bereits am 30. Oktober in Wien-Döbling von einem Unbekannten gestohlen worden. Gestartet wurde es damals mit einem Ersatzschlüssel, der im Wagen lag. Am 4. November tauchte das Auto in Floridsdorf wieder auf. Die Polizei vermutet, dass der 13-Jährige den Ersatzschlüssel beim ersten Diebstahl mitgenommen hat. Damit soll er das Auto am Dienstag erneut aufgesperrt und gestohlen haben.

Schon am selben Tag angezeigt

Den Polizisten war der Junge nicht unbekannt: Am selben Tag war ein versuchter Diebstahl aus einem Auto angezeigt worden, bei dem er der Verdächtige ist. Ein Zeuge soll die Tat mit dem Handy gefilmt haben. Weil er erst 13 ist, kann er strafrechtlich nicht belangt werden. Die Polizei übergab ihn der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 11:29 Uhr aktualisiert