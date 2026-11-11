Brutaler Raubüberfall auf 72-Jährige geklärt: Verdächtiger sitzt bereits in Haft

Ein 27-Jähriger soll Ende Juli eine Seniorin in ihrer eigenen Wohnung überfallen und ausgeraubt haben. Tatortspuren brachten das Landeskriminalamt Wien nun auf die Fährte des Mannes, er sitzt bereits wegen anderer Delikte in Haft.

Der Mann sitzt bereits wegen anderer Delikte hinter Gittern. Nun konnte ihm auch diese Tat nachgewiesen werden.

Der Mann sitzt bereits wegen anderer Delikte hinter Gittern. Nun konnte ihm auch diese Tat nachgewiesen werden.

Die Tat ereignete sich bereits am 31. Juli 2026: Eine 72-jährige Wienerin öffnete ihre Wohnungstüre, um ihren Müll wegzubringen, als plötzlich ein fremder Mann unmittelbar vor ihr am Gang stand. Als die Seniorin ihn fragte, ob er jemanden suche, nuschelte der Unbekannte lediglich einen unverständlichen Namen und deutete auf ihre Wohnung. Misstrauisch geworden, versuchte die Frau sofort, ihre Türe wieder zu schließen. Doch der Täter reagierte blitzschnell: Er drückte die Türe auf, verschaffte sich gewaltsam Zutritt, packte die 72-Jährige an beiden Oberarmen und schleuderte sie rücksichtslos zur Seite.

Flucht durch das Gangfenster

Anschließend stürmte der Angreifer ins Schlafzimmer, schnappte sich die Brieftasche sowie das Mobiltelefon seines Opfers und ergriff die Flucht. Um das Gebäude rasch zu verlassen, sprang er kurzerhand durch ein geöffnetes Gangfenster im Erdgeschoss ins Freie und entkam zunächst unerkannt. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen und sicherte umfangreiche Spuren am Tatort.

Tatortspuren überführen 27-Jährigen

Diese führten die Kriminalisten nun zum Erfolg: Als Tatverdächtiger konnte ein 27-jähriger slowakischer Staatsbürger ausgeforscht werden. Für den Beschuldigten klickten die Handschellen allerdings schon früher: Er war bereits am 1. September 2026 aufgrund anderer Delikte festgenommen worden und befindet sich seither in Haft.