20-Jährige nach mutmaßlichem Taschendiebstahl festgenommen

Am Dienstag gegen 18 Uhr fiel zivilen Kräften der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität am Wiener Stephansplatz eine Frau auf, die gezielt ältere und gebrechliche Personen beim Verlassen einer Bank ins Visier nahm.

Die Ermittler beobachteten, wie die Verdächtige zunächst einer ausgewählten Person unter ständiger Abstandsverringerung folgte, sich auffällig umsah und ihr Gesicht zu verbergen suchte.

Tatverdächtige bestritt den Vorfall

Im Bereich eines dortigen Weihnachtsmarktes brach sie diesen Versuch jedoch ab und heftete sich stattdessen an die Fersen einer Gruppe von drei bis vier Personen, die sich für die Stände interessierten. Dort drängte sie sich zwischen die Passanten, um die seitlich am Körper getragene Handtasche eines der Gruppenmitglieder zu öffnen. „Dieser Umstand wurde offenbar vom Opfer bemerkt, woraufhin dieses die Tatverdächtige ansprach. Die Tatverdächtige bestritt den Vorfall und entfernte sich anschließend vom Tatort“, so die Polizei.

Vorläufig festgenommen

Unmittelbar danach kontaktierten die einschreitenden Beamten das Opfer, wobei sich herausstellte, dass ein Kuvert mit Bargeld aus der Tasche entwendet worden war. Die Einsatzkräfte konnten die 20-jährige Tatverdächtige aus Bosnien und Herzegowina noch vor Ort anhalten und vorläufig festnehmen. Das gestohlene Kuvert mitsamt dem Bargeld wurde von den Polizisten sichergestellt.