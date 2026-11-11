„Problem“: Statt E-Mopeds sorgen jetzt Fatbikes für Ärger in Wien

Kaum sind E-Mopeds von Wiens Radwegen verschwunden, gibt es neue Objekte des Ärgers: elektrische Fatbikes. Die breiten, schweren Fahrzeuge werden von Lieferanten genutzt und sorgen bei Fußgängern und Radfahrern für Kritik.

Seit 1. Oktober dürfen E-Mopeds nicht mehr auf Radwegen fahren. Viele Zusteller sind deshalb auf massive, elektrische Fatbikes umgestiegen. Die Räder verfügen über besonders breite Reifen und oft auch über eine Anfahrhilfe per Gashebel – zum Ärger vieler Radler und Fußgänger.

Verkehrs-Experte im Talk

An den „grundlegenden Problemen“ habe sich „nichts geändert“, so VCÖ-Sprecher Christian Gratzer im Talk mit 5 Minuten. „Mangelhafte Radinfrastruktur mit oft zu schmalen Radwegen und schlechte Arbeitsbedingungen für die Essenzusteller.“ Gratzer fordert: Radinfrastruktur verbessern, mehr Tempo 30 statt 50.

Kontrolle schwierig

Rechtlich gelten Fatbikes nur dann als Fahrräder, wenn die Motorunterstützung bei 25 km/h endet. Ob alle Modelle, die in Wien unterwegs sind, diese Vorgaben tatsächlich einhalten, lässt sich im Alltag jedoch nur schwer überprüfen, wie auch die Polizei bestätigt.

Heftige Kritik bleibt

Für viele Wiener hat sich das Problem auf den Radwegen daher kaum verändert. Fußgänger und Radfahrer bemängeln weiterhin hohe Geschwindigkeiten und große Fahrzeuge auf oft engen Verkehrsflächen. Die Diskussion um mehr Sicherheit auf Wiens Radwegen geht weiter.