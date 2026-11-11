Wiener Tradition hebt ab: Austrian Airlines taufen Dreamliner auf „Hotel Sacher“

Mit der feierlichen Taufe einer Boeing 787-9 auf den Namen „Hotel Sacher“ heben Austrian Airlines und das weltberühmte Wiener Traditionshaus ihre neue Partnerschaft in die Lüfte.

Zwei österreichische Traditionsmarken bündeln ihre Kräfte über den Wolken: Austrian Airlines hat eine neue Langstrecken-Boeing 787-9 auf den Namen „Hotel Sacher“ getauft. Der moderne Dreamliner mit der Kennung OE-LPG trägt das weltbekannte Wiener Traditionshaus künftig auf internationalen Routen in alle Welt. Die Namensgebung ist Teil des Konzepts „Best of Austria“, mit dem die österreichische Fluggesellschaft das heimische Kulturgut auf ihren Langstreckenflügen erlebbar machen möchte. Zugleich markiert die Kooperation den Auftakt einer langfristig angelegten Partnerschaft zwischen der Fluggesellschaft und der Luxushotelkette.

©Austrian Airlines / DBS

Markenbotschafter auf dem Rumpf und in der Kabine

Die Kooperation zeigt sich für Fluggäste bereits vor dem Einsteigen: Im vorderen Bereich des Flugzeugrumpfs prangt neben dem Schriftzug „Hotel Sacher“ auch die Silhouette des markanten Sacher-Pagen. Beim Betreten der Kabine setzt sich das Konzept fort: Reisende werden dort künftig mit der Botschaft „Hotel Sacher welcomes you on board“ begrüßt. Sowohl Austrian Airlines als auch die Sacher-Gruppe teilen eine stark internationale Ausrichtung bei gleichzeitig tiefer Verwurzelung in der Heimat.

„Wir sind sprichwörtlich auf Wolke 7, jedenfalls gemeinsam mit der AUA in der Luft. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Austrian, die weit über den Flugzeugnamen hinausgeht. Gemeinsam begeistern wir unsere Gäste mit österreichischer Gastfreundschaft“. Matthias Winkler, CEO der Sacher Gruppe

Zwei Aushängeschilder für gelebte Gastfreundschaft

Während Austrian Airlines Reisende über ein globales Streckennetz von mehr als 120 Destinationen anbindet, stammen über 90 Prozent der Gäste in den Sacher-Hotels in Wien, Salzburg und Seefeld aus dem Ausland. Mit der Original Sacher-Torte fungiert das Unternehmen bereits seit 1832 als weltweiter Botschafter österreichischer Genusskultur: Eine Rolle, die nun im Cockpit und in der Kabine der OE-LPG eine moderne Fortsetzung findet.

„Best of Austria“

Im Rahmen des Flottenkonzepts „Best of Austria“ hebt nach „Spanish Riding School“ und „Schönbrunn Palace“ nun die dritte Boeing 787-9 ab. Die Kooperation verbindet zwei anstehende Großjubiläen: 150 Jahre Hotel Sacher Wien im Jahr 2026 und das 70-jährige Bestehen von Austrian Airlines im Folgejahr. Die Namensgebung markiert dabei den Startschuss für eine umfassendere Partnerschaft beider Traditionsmarken.