Affenpocken-Ausbruch in Wiener Gefängnis: Häftlinge müssen Masken tragen

In der Justizanstalt Josefstadt in Wien wurde bei einem Insassen eine Mpox-Infektion festgestellt. Laut Medienberichten wurden mehrere Kontaktpersonen vorsorglich isoliert. Auch eine Maskenpflicht wurde angeordnet.

In der Justizanstalt Josefstadt sorgt ein bestätigter Mpox-Fall für Schutzmaßnahmen. Wie mehrere Medien berichten, wurde bei einem Häftling die früher als Affenpocken bekannte Viruserkrankung festgestellt. Das Justizministerium bestätigte den Fall demnach bereits.

Häftling wurde isoliert

Der betroffene Mann wurde laut Medienberichten am 9. November in das Wiener Gefängnis eingeliefert. Seine Erkrankung soll inzwischen größtenteils abgeklungen sein. Die verbleibende Isolationszeit verbringt er in einem separaten Haftraum.Auch Personen, die mit dem Erkrankten in Kontakt standen, wurden vorsorglich abgesondert und medizinisch untersucht. Bislang soll niemand von ihnen Symptome zeigen.

FFP2-Maskenpflicht angeordnet

Als weitere Vorsichtsmaßnahme müssen betroffene Häftlinge und Mitarbeiter FFP2-Masken tragen. Personen mit direktem Kontakt zum Infizierten bleiben vorerst isoliert. Weitere Schritte werden mit der zuständigen Gesundheitsbehörde abgestimmt. Mpox ist eine ansteckende Viruserkrankung, die unter anderem durch engen Körperkontakt übertragen werden kann. Laut Medienberichten wurden in Österreich im Jahr 2026 bislang 52 Infektionen registriert.