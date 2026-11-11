Tierfriedhof Wien: 1.300 Tiere fanden hier ihre letzte Ruhe

Seit 15 Jahren gibt es den Tierfriedhof Wien. Zum Jubiläum findet am 17. November eine Gedenkveranstaltung mit einem Lichtermeer statt. Der Eintritt ist frei.

Ein Ort an dem die geliebten Vierbeiner nach ihrem Tod bestattet und besucht werden können, ist in Wien schon seit dem Jahr 2011 Realität. Auf den Wunsch vieler Tierhalter, wurde vor 15 Jahren der Tierfriedhof Wien in Simmering gegründet. Mit 5.800 Quadratmeter Fläche zählt er zu den wichtigsten Anlaufstellen für Tierbestattung in Wien. Der Friedhof umfasst 900 Grabstellen, die für rund 1.300 Tiere als eine letzte Ruhestätte dient.

Von Hund bis Schildkröte

Aber nicht nur flauschige Vierbeiner werden hier begraben: Über die Jahre wurden auch Wellensittiche, Papageien und Schildkröten beigesetzt. „Als wir vor 15 Jahren den Tierfriedhof eröffnet haben, war uns bewusst, dass wir damit auf ein echtes Bedürfnis vieler Wienerinnen und Wiener reagieren. Schon damals haben sich zahlreiche Menschen an uns gewandt, weil sie sich einen würdevollen Ort des Abschieds für ihre treuen Begleiter gewünscht haben. Heute zeigt die hohe Nachfrage, dass diese Entscheidung richtig war, denn der Tierfriedhof bietet Tierhalterinnen und Tierhaltern einen geschützten Raum für ihre Trauer und es ist wirklich berührend, wie liebevoll die letzten Ruhestätten gestaltet sind“, meint Ulli Sima, Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke.

Gemeinsame letzte Ruhe für Mensch und Tier

Eine Besonderheit wurde 2018 mit den Mensch-Tier-Gräbern bei der Feuerhalle Simmering geschaffen. „Die Wiener Stadtwerke stehen für Angebote, die Menschen in allen Lebensphasen begleiten. Mit den Mensch-Tier-Gräbern bieten Friedhöfe Wien eine besondere Möglichkeit des gemeinsamen Gedenkens. Sie tragen dem Wunsch von Tierhalterinnen und Tierhaltern Rechnung, die enge Verbundenheit zu ihrem geliebten Tier auch über den Tod hinaus an einem gemeinsamen Ort sichtbar zu bewahren,“ betont Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke GmbH.

Lichtermeer für verstorbene Haustiere

Zum 15-jährigen Bestehen des Tierfriedhofs Wien wird am 17. November eine Gedenkveranstaltung abgehalten. Tierhalter können dort gemeinsam ihrer verstorbenen Weggefährten gedenken, innehalten und Lichter entzünden. „Die Beziehung zwischen Mensch und Tier endet nicht mit dem Abschied. Mit der Gedenkveranstaltung möchten wir einen Rahmen schaffen, um gemeinsam zu erinnern und den Tieren zu danken, die unser Leben über viele Jahre bereichert haben“, so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH und der Tierfriedhof Wien GmbH. Zum Einbruch der Dunkelheit werden Teelichter angezündet, die von Kindern im Rahmen eines Kreativprojekts der Vienna Hobby Lobby gestaltet wurden und soll so die Erinnerung stimmungsvoll unterstreichen.