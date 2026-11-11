33. Flüchtlingsball: Wiener Rathaus lädt wieder zum Tanzen ein

Am 17. April 2027 findet wieder der Wiener Flüchtlingsball im Rathaus statt. Auf dem Programm stehen unter anderem Norbert Schneider, Birgit Denk und internationale Musikacts. Auch der Willi-Resetarits-Preis wird verliehen.

Am 17. April 2027 ist es wieder soweit: Menschen aus allen Kulturen sind eingeladen im Wiener Rathaus zu feiern, tanzen und Solidarität zu zeigen. Der Wiener Flüchtlingsball steht seit über dreißig Jahren für Vielfalt und Menschlichkeit.

Musik aus aller Welt

Nicht nur die Besucher, sondern auch die musikalische Begleitung zeigt mit allen möglichen Kulturen, Sprachen und Sounds wie Vielfalt aussehen kann. Zu hören sein werden dort unter anderem Balkan Beats, Folk-Rock, österreichische Mundart oder auch eine Open Air Disco. Diesmal sind Bülbül Manush, Prince Zeka, Birgit Denk und Band und viele mehr dabei. Im Arkadenhof wird mit DJs D.B.H, Lenia und Cay Taylan ordentlich eingeheizt. Ein Höhepunkt des Abends ist die Verleihung des Willi-Resetarits-Preises durch die Stadt Wien.

©Peter R. Horn | Baba Yaga am Flüchtlingsball 2023 ©Peter R. Horn | Kolo Slavuj am Flüchtlingsball 2024

Hilfe für Schutzsuchende

Das Integrationshaus setzt sich seit Jahren für die Aufnahme und Integration von geflüchtete Menschen, Migranten, Kindern und Jugendlichen ein. Die Einrichtung hilft dabei Zukunftsperspektiven zu finden und unterstützt bei Betreuung, Bildung und mit Beratung.