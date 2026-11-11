Zwischen Hoffnung und Flucht: Neue Ausstellung in Wien

Ab 12. November zeigt das KunstHausWien die Ausstellung „More“ der kroatischen Künstlerin Renata Poljak. Filme, Fotografien und Installationen beschäftigen sich mit Migration, Erinnerung und Klimakrise. Der Eintritt ist frei.

Zum ersten Mal zeigt das KunstHausWien mit „More“ eine Ausstellung der kroatischen Künstlerin und Filmemacherin Renata Poljak. Die Künstlerin thematisiert in ihrer Kunst vorallem persönliche Erinnerungen und Familiengeschichte und verwebt dies mit Fragen von Migration, Vertreibung und anderen aktuellen Themen. Für Chefkuratorin Başak Şenova ist dies ihr erstes Projekt.

Das Meer als Sehnsuchtsort

Gerlinde Riedl, Direktorin des KunstHausWien betont: „In Renata Poljaks Ausstellung More wird das Meer zum Sehnsuchtsort und zugleich zur gefährlichen Grenze. Auf sehr persönliche und berührende Weise erzählt die Künstlerin von Migration, Hoffnung und den großen Umbrüchen unserer Zeit. Dabei zeigt sie, wie eng individuelle Schicksale mit ökologischen und gesellschaftlichen Veränderungen verbunden sind. Ich danke Renata Poljak für die eindrucksvolle Ausstellung und gratuliere unserer neuen Chefkuratorin Başak Şenova zu diesem gelungenen programmatischen Auftakt.“ Auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler findet die Ausstellung aktuell: „Während die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zur Ökologie zunehmend an gesellschaftlicher Relevanz gewinnt, bleibt die Auseinandersetzung mit der Klimakrise eine mehr als anspruchsvolle Herausforderung für Politik, Gesellschaft und Kultur.“

Hoffnung auf bessere Verhältnisse

In der Ausstellung verbindet Renata Poljak ihre eigene Familiengeschichte mit Erzählungen von Migration und Vertreibung von Menschen, die ihre Heimat verlassen, sowie jenen, die zurückbleiben. Das Meer fungiert hier als verbindendes Element. „More“ steht im Kroatischen für „Meer“, aber auch für „Last“. Zugleich verweist es auf das englische Wort „more“ und soll die Sehnsucht nach besseren Verhältnissen ausdrücken.