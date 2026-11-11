Bestes Stadtwirtshaus 2026: Dieses Wiener Restaurant gewinnt

Ein Wiener Restaurant darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Das „Collina am Berg“ wurde zum besten Stadtwirtshaus 2026 gekürt. Mit seinem außergewöhnlichen Konzept überzeugte es die Jury.

Wien hat ein ausgezeichnetes Stadtwirtshaus: Das „Collina am Berg“ von Gastronom Tono Soravia wurde beim Preis „Echt gut Wirten“ 2026 zum „Besten Stadtwirtshaus“ gekürt. Vergeben wurde die Auszeichnung von METRO Österreich und dem Wirtshausführer im Rahmen der Gastronomiemesse „Alles für den GAST“ in Salzburg.

Wild und Fisch stehen im Mittelpunkt

Das Wiener Restaurant setzt auf eine Kombination aus saisonaler Küche und traditionellen Wiener Gerichten. Eine besondere Rolle spielen dabei Wild und Fisch. Das Wild stammt laut Veranstaltern aus nachhaltiger Jagd, während der Fisch aus einer eigenen Fischerei am Millstätter See bezogen wird. Küchenchef Martin Feichtinger und Restaurant-Chef Kenny Pajaziti legen außerdem Wert darauf, Lebensmittel möglichst vollständig zu verwerten und Abfälle zu reduzieren. Auch bei der Einrichtung verfolgt das Lokal einen nachhaltigen Ansatz: Statt ausschließlich neuer Ausstattung kommen gebrauchte Möbel, Geschirr und Dekorationsgegenstände zum Einsatz.

Damit überzeugte das Wiener Lokal die Jury

Besonders positiv bewertete die Jury, dass das Restaurant auf eigene Jagd- und Fischereiquellen zurückgreifen kann. Neben der Herkunft der Lebensmittel flossen auch Gastfreundschaft, handwerkliche Qualität, Ressourcenschonung und Arbeitsbedingungen in die Bewertung ein. Der Preis wurde heuer erstmals unter dem Namen „Echt gut Wirten“ vergeben. Zuvor war die Auszeichnung als „Preis für nachhaltig Wirten“ bekannt.

Auch steirisches Wirtshaus ausgezeichnet

Neben dem Wiener Gewinner wurde auch ein Betrieb aus der Steiermark geehrt: Wippl’s Hofbergstubn & Wippl’s Lasslhof in Riegersburg erhielten den Titel „Bestes Landwirtshaus“. Ausschlaggebend war unter anderem die Zusammenarbeit mit 25 regionalen Betrieben und das nachhaltige Wirtschaftskonzept.