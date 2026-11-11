„Bevor die nächste Pandemie kommt“: Neues Zoonosenlabor in Mödling eröffnet

Um Österreich besser auf solche Situationen vorzubereiten, hat die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Mödling ein neues Zoonosenlabor eröffnet. Das sogenannte „Zoonosenhaus“ soll eine wichtige Rolle bei der Früherkennung und Bekämpfung gefährlicher Infektionskrankheiten spielen. Bereits beim Spatenstich im März 2023 hatte Friedrich Schmoll, Leiter der AGES-Tiergesundheit, auf die Bedeutung der Vorsorge hingewiesen.“ Die nächste Pandemie wird kommen. Wir wissen nur nicht, wann und durch welchen Erreger, aber wir können besser vorbereitet sein“, sagte der Experte damals. Die COVID-19-Pandemie habe gezeigt, wie schnell sich Krankheitserreger in einer global vernetzten Welt verbreiten können. Gesundheitsministerin Korinna Schumann bezeichnete das neue Labor bei der Eröffnung deshalb als wichtigen Bestandteil der österreichischen Gesundheitsvorsorge.

Gefährliche Erreger sicher untersuchen

Rund 60 Prozent aller bekannten Krankheitserreger des Menschen sind Zoonosen. Dabei handelt es sich um Infektionskrankheiten, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Dazu zählen beispielsweise Tollwut und Brucellose. Auch neu auftretende Erreger können eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Das neue Labor verfügt über fünf Laboreinheiten mit eigenen Sicherheitsschleusen sowie vier Multifunktionsräume. Unter Bedingungen der Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3) können dort auch Erreger untersucht werden, die schwere Erkrankungen verursachen können. Dazu gehören unter anderem SARS-CoV-2, hochpathogene Influenza-A-Viren sowie bestimmte Bakterien, die Tuberkulose oder Q-Fieber auslösen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Krankheitserregern, die durch Stechmücken, Zecken oder andere Überträger verbreitet werden. Durch den Klimawandel können sich solche Erreger zunehmend auch in Österreich ausbreiten. Ein Beispiel dafür ist das West-Nil-Virus, das in Europa immer häufiger nachgewiesen wird.

Schnelle Diagnosen schützen auch die Landwirtschaft

Neben dem Schutz der menschlichen Gesundheit soll das Labor auch die österreichische Landwirtschaft unterstützen. Wie wichtig eine rasche Diagnose bei Tierseuchen ist, zeigte sich im März 2025, als in Ungarn und der Slowakei Fälle der Maul- und Klauenseuche auftraten. Solche Ausbrüche können weitreichende wirtschaftliche Folgen haben. Betriebssperren, Exportbeschränkungen und weitere Schutzmaßnahmen können Schäden in Millionenhöhe verursachen. AGES-Geschäftsführer Anton Reinl betont deshalb die wirtschaftliche Bedeutung des neuen Labors. Je früher ein Krankheitserreger nachgewiesen oder ausgeschlossen werden könne, desto schneller könnten Behörden und betroffene Betriebe reagieren. Auch Tierseuchen wie die Afrikanische Schweinepest oder die Lumpy Skin Disease stehen dabei im Fokus.

Mensch, Tier und Umwelt gemeinsam betrachten

Das neue Zoonosenlabor folgt dem sogenannten „One-Health“-Ansatz. Dieser beruht auf der Erkenntnis, dass die Gesundheit von Menschen, Tieren und Umwelt eng miteinander verbunden ist. Künftig können Fachleute aus der Human- und Veterinärmedizin dieselbe Hochsicherheitsinfrastruktur nutzen. Dadurch sollen die Zusammenarbeit verbessert und vorhandene Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Errichtet wurde das Gebäude von der ARE Austrian Real Estate. Bei der Planung wurde besonders auf Flexibilität geachtet, damit die Labore auch in Zukunft an neue wissenschaftliche und technische Anforderungen angepasst werden können.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung in Mödling

Der Standort Mödling hat eine lange Geschichte in der Bekämpfung von Tierkrankheiten. Bereits 1910 wurde dort die k.u.k. Tierimpfstoffgewinnungsanstalt errichtet. Mit der Eröffnung des neuen Zoonosenlabors wird diese Tradition fortgesetzt. Die Einrichtung soll dazu beitragen, gefährliche Erreger frühzeitig zu erkennen, mögliche Ausbrüche schneller einzudämmen und Österreich auf zukünftige Gesundheitskrisen vorzubereiten. Denn auch wenn niemand vorhersagen kann, wann die nächste Pandemie auftreten wird, kann eine moderne Laborinfrastruktur entscheidend dazu beitragen, ihre Folgen zu begrenzen.