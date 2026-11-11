Entscheidung gefallen: Wiener Wohnen hat neue Direktorin

Die bisherige Interimschefin setzte sich gegen vier andere Bewerber um die Position durch. Im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig überreicht ihre heute, am 11. November, der Magistratsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Müller feierlich das Bestellungsdekret. Mit dieser Position leitet Klement Europas größte kommunale Hausverwaltung.

Verantwortung für 220.000 Wohnungen

Bereits seit Jänner 2022 war Klement Vizedirektorin von Wiener Wohnen und leitete den Koordinationsbereich Kundenmanagement und war im Mai 2026 mit der interimistischen Leitung betraut worden. Die studierte Juristin war zuvor jahrelang im öffentlichen Bereich tätig und arbeitet bei der Stadt Wien, sowie dem Österreichischen Städtebund und der Parlamentsdirektion. „Wiener Wohnen ist nicht irgendeine Hausverwaltung. Die Unternehmung trägt Verantwortung für das Zuhause von rund einer halben Million Menschen und damit für einen ganz wesentlichen Teil der sozialen Infrastruktur unserer Stadt. Katharina Klement verbindet Führungserfahrung mit genauer Kenntnis der Wiener Stadtverwaltung und von Wiener Wohnen. Ich gratuliere ihr zur erfolgreichen Bewerbung und wünsche ihr für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg“, betont Magistratsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Müller.

Jeder vierte lebt im Gemeindebau

Wien ist mit rund 220.000 Gemeindebauwohnungen die größte kommunale Hausverwaltung Europas. Eine halbe Million Menschen leben hier im Gemeindebau. „Der Gemeindebau ist das sichere und leistbare Zuhause von hunderttausenden Wienerinnen und Wienern. Das macht die Leitung von Wiener Wohnen tagtäglich zu einer besonders verantwortungsvollen Aufgabe in unserer Stadt. Dass mit Katharina Klement diese Position mit großer Fachkompetenz, Erfahrung und Gespür für die Anliegen der Mieterinnen und Mieter ausgefüllt wird, ist deshalb außerordentlich erfreulich. Um den Gemeindebau auch für kommende Generationen zukunftsfit zu gestalten, braucht es neben hoher fachlicher Qualifikation auch eine gute Portion Zukunftsoptimismus. Genau dafür steht sie“, meint Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 17:38 Uhr aktualisiert