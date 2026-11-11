Österreich fällt im Klimaranking zurück: Grüne üben scharfe Kritik

Österreich schneidet beim internationalen Klimaranking erneut wenig überzeugend ab. Das Land landet nur auf Platz 33. Die Grünen sehen darin eine Folge der aktuellen Klimapolitik und fordern von der Bundesregierung ein Umdenken.

Österreich kommt beim Klimaschutz laut dem aktuellen „Climate Change Performance Index“ (CCPI) nicht über das untere Mittelfeld hinaus. Im internationalen Vergleich belegt die Republik heuer Platz 33. Untersucht werden die Klimaschutzleistungen von 63 Staaten und der Europäischen Union, die gemeinsam für mehr als 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Besonders beim Energieverbrauch und bei der Klimapolitik fällt die Bewertung Österreichs schlecht aus.

Grüne kritisieren Kürzungen beim Klimaschutz

Für den Umwelt- und Energiesprecher der Grünen, Lukas Hammer, ist das Ergebnis ein deutliches Warnsignal. Er macht die Politik der Bundesregierung dafür verantwortlich und spricht von einem Rückschritt beim Klimaschutz. Kritisiert werden unter anderem Einsparungen bei Klimaförderungen und der internationalen Klimafinanzierung. Gleichzeitig bemängelt das Ranking laut den Grünen klimaschädliche Subventionen, fehlende verbindliche Vorgaben im Klimagesetz sowie einen konkreten Plan zum Ausstieg aus fossilen Energieträgern.„Neue klimaschädliche Subventionen einzuführen, gleichzeitig Klimaförderungen zu kürzen, ist genau der falsche Weg“, erklärt Hammer.

Forderung nach Ausstieg aus Öl und Gas

Anlässlich der laufenden Weltklimakonferenz COP31 in Antalya verlangen die Grünen einen verbindlichen österreichischen Ausstiegsplan aus fossilen Energien. Hammer warnt dabei nicht nur vor den Folgen für das Klima, sondern auch vor wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken durch die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Die Grünen fordern deshalb von Klimaminister Norbert Totschnig konkrete Maßnahmen und einen klaren Zeitplan für den Ausstieg.