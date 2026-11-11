Finanzielle Wende? Austria Wien meldet Millionen-Gewinn

Austria Wien hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit rund 2,5 Millionen Euro Gewinn abgeschlossen. Nach einem deutlichen Minus im Vorjahr meldet der Klub Rekorderlöse von rund 42 Millionen Euro. Das Eigenkapital bleibt jedoch negativ.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren, gelingt es dem FK Austria Wien ein positives Jahresergebnis zu erzielen. Der Konzern macht im Geschäftsjahr 2025/26 ein Gewinn von rund 2,4 Millionen Euro für den Konzern. So kann der Fußballklub das negative Eigenkapital abbauen. Der Rekorderlös von rund 42 Millionen Euro war trotz fehlender Einnahmen aus einer internationale Ligaphase möglich.

„Wir befinden uns am richtigen Weg“

„Es ist sehr erfreulich, dass wir erstmals seit knapp zehn Jahren wieder ein operativ positives Jahresergebnis erzielen konnten. Das bestätigt, dass wir uns seit einigen Jahren auf dem richtigen Weg befinden“, so Präsident Kurt Gollowitzer. Auch Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek zeigt sich positiv: „Diese Entwicklungen stimmen mich zuversichtlich für die Zukunft, ändern aber nichts an unserem eingeschlagenen Weg, welchen wir konsequent fortsetzen. Wir müssen weiterhin effizient arbeiten und eine hohe Kostendisziplin an den Tag legen, um unser negatives Eigenkapital schrittweise abzubauen. Gleichzeitig setzen wir aber alles daran eine nachhaltige Grundlage für die Weiterentwicklung unserer Mannschaften bzw. unserer Spieler und Spielerinnen zu schaffen.“