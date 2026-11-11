Nur „Herr“ oder „Frau“ zur Auswahl: Erstmals Schadenersatz für nicht-binäre Person aus Wien

Weil ein Online-Formular keine geschlechtsneutrale Anrede zuließ, zog eine Person aus Wien vor Gericht. Nun liegt ein rechtskräftiges Urteil vor, das auch für andere Unternehmen in Österreich von Bedeutung sein könnte.

Ein Online-Formular eines großen Telekommunikationsanbieters hat in Wien zu einem Gerichtsverfahren geführt. Eine nicht-binäre Person wollte im Jahr 2024 einen Internetvertrag abschließen. Dabei musste sie allerdings zwischen den Anreden „Herr“ und „Frau“ wählen. Eine neutrale Möglichkeit gab es nicht. Da sich die betroffene Person keinem dieser beiden Geschlechter zuordnet, hätte sie bei Vertragsunterlagen und Rechnungen eine für sie falsche Anrede akzeptieren müssen.

Gericht spricht 500 Euro Schadenersatz zu

Mit Unterstützung des Klagsverbands zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern wurde eine Musterklage eingebracht. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien entschied nun rechtskräftig zugunsten der betroffenen Person. Der Telekommunikationsanbieter muss 500 Euro Schadenersatz bezahlen. Das Gericht wertete die verpflichtende Auswahl einer unzutreffenden geschlechtsspezifischen Anrede als unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Laut Klagsverband wurde damit erstmals in Österreich gerichtlich klargestellt, dass der entsprechende Diskriminierungsschutz beim Abschluss von Dienstleistungsverträgen auch nicht-binäre Personen umfasst.

Was bedeutet das für andere Unternehmen?

Das Urteil hat auch über den konkreten Fall hinaus Bedeutung. Unternehmen müssen demnach bei Vertragsabschlüssen berücksichtigen, dass sich nicht alle Menschen als Mann oder Frau identifizieren. Der Klagsverband empfiehlt deshalb, bei Online-Formularen entweder eine geschlechtsneutrale Anrede anzubieten oder ganz auf die Abfrage zu verzichten, sofern sie für den Vertragsabschluss nicht erforderlich ist. Auch die Wirtschaftskammer Österreich empfiehlt Unternehmen, auf unnötige Geschlechtsangaben zu verzichten und stattdessen neutrale Begrüßungen zu verwenden.