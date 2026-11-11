Fiaker kippt mitten in Wien um: Pferde liegen auf der Straße

Schreckmoment in der Wiener Innenstadt: Am Mittwochnachmittag ist ein Fiaker auf der Rotenturmstraße umgestürzt. Die beiden Pferde landeten auf der Fahrbahn. Auch die Feuerwehr musste anrücken.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Mittwoch, dem 11. November 2026, in der Wiener Innenstadt gekommen.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Mittwoch, dem 11. November 2026, in der Wiener Innenstadt gekommen.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Mittwoch, dem 11. November 2026, in der Wiener Innenstadt gekommen. Im Bereich der Kreuzung Rotenturmstraße und Wollzeile stürzte eine Fiakerkutsche um. Wie „heute.at“ berichtet, lagen die beiden Pferde nach dem Vorfall auf der Straße. Die umgekippte Kutsche sorgte bei Passanten für Aufsehen.

Pferde offenbar aufgeschreckt

Die Pferde aufgeschreckt aufgeschreckt worden und durch eine Passage galoppiert sein. Anschließend sollen sie gegen ein Hindernis geprallt sein. Dabei waren laut dem Bericht auch Funken an den Rädern zu sehen. Ob sich der Unfall tatsächlich so ereignet hat, ist allerdings noch nicht geklärt. Die genaue Ursache ist derzeit unbekannt.

Feuerwehr musste Fiaker aufrichten

Auch die Wiener Berufsfeuerwehr wurde zur Unfallstelle gerufen. Die Einsatzkräfte brachten die umgestürzte Kutsche wieder in ihre ursprüngliche Position. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Trotz der beunruhigenden Bilder gab es keine Verletzten. Sowohl die beiden Pferde als auch die beteiligten Menschen kamen laut dem Bericht ohne Verletzungen davon.