Deutschförderung in Wien: Neue Zahlen zeigen überraschende Entwicklung

An Wiens Pflichtschulen ist die Zahl der außerordentlichen Schüler um 17 Prozent gesunken. Dennoch bleibt die Sprachförderung eine Herausforderung. Die Pädagogische Hochschule Wien setzt deshalb auf neue Unterrichtskonzepte.

Die aktuellen Zahlen zur Deutschförderung an Wiener Pflichtschulen zeigen eine positive Entwicklung: Die Zahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler ist um 17 Prozent zurückgegangen. Trotzdem sieht die Pädagogische Hochschule (PH) Wien weiterhin Handlungsbedarf. Denn Kinder bringen unterschiedliche sprachliche Voraussetzungen mit, auf die Schulen im Unterricht eingehen müssen.

Deutschförderung allein reicht nicht aus

Nach Ansicht der PH Wien sollte Sprachförderung nicht ausschließlich im Deutschunterricht stattfinden. Auch in Mathematik, Naturwissenschaften und anderen Fächern sei es wichtig, dass Kinder Fachbegriffe verstehen und sich sprachlich ausdrücken können. „Deutschkompetenz ist entscheidend für den Bildungserfolg. Doch wer Mehrsprachigkeit ausschließlich als Defizit betrachtet, greift zu kurz“, erklärt Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger. Die Hochschule setzt deshalb auf einen Ansatz, der die verschiedenen Muttersprachen und Lebensrealitäten der Kinder stärker berücksichtigt.

Lernvideos in bis zu 15 Sprachen

Ein Beispiel dafür ist das Forschungsprojekt „LoS MINT“. Gemeinsam mit ihrer Praxismittelschule untersucht die PH Wien den Einsatz der digitalen Lernplattform Binogi. Diese bietet Lernvideos und interaktive Übungen in bis zu 15 Sprachen an. Damit sollen Kinder Unterrichtsinhalte besser verstehen und gleichzeitig ihre Deutschkenntnisse im schulischen Bereich verbessern. Untersucht wird unter anderem, wie sich die Angebote auf die Lernmotivation und das Fachverständnis auswirken.

Auch Eltern sollen stärker eingebunden werden

Neben neuen Unterrichtsmethoden setzt die PH Wien auf eine engere Zusammenarbeit zwischen Schulen, Eltern und dem sozialen Umfeld. Ein Beispiel dafür ist das Bildungsgrätzl VerteilerKREIS in Wien-Favoriten. Ziel ist es, Lehrkräfte besser auf sprachlich vielfältige Klassen vorzubereiten und allen Kindern möglichst gute Bildungschancen zu ermöglichen.