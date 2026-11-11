KI-Boom an Wiener FH: 51 neue Masterabschlüsse

An der FH Technikum Wien haben Anfang November 51 Studierende den Master in AI Engineering abgeschlossen. Insgesamt zählt der Studiengang damit 149 Absolventen. Für Herbst 2027 sind Bewerbungen für den neuen KI-Master möglich.

Das ist die Zukunft: Der Studiengang AI Engineering an der FH Technikum Wien stärkt mit knapp 150 Absolventen den Fachkräftepool für Künstliche Intelligenz in Österreich. Im November beendet 51 Studierende erfolgreich ihren Master und sind nun bereit ihr Wissen in Praxis umzusetzen. „Künstliche Intelligenz verändert, wie Produkte entwickelt, Prozesse gesteuert und Entscheidungen getroffen werden“, sagt Studiengangsleiter Bernhard Knapp. „Unser Master bereitet die Studierenden systematisch darauf vor, KI nicht nur anzuwenden, sondern zu verstehen, zu entwickeln und in bestehende Systeme zu integrieren. Das stärkt Unternehmen unmittelbar bei der Umsetzung von AI-Lösungen.“

KI in der Wirtschaft

Studierende beschäftigen sich neben Machine Learning, KI-Algorithmen und Software Engineering auch mit der Entwicklung intelligenter Systeme. Auch Robotik und Simulationen stehen ab Lehrplan, hier können sich Studierende vertiefen. Absolventen können in der Praxis Unternehmen bei Herausforderungen rund um AI unterstützen.