Schüler greifen zur Schaufel: Neuer Mini-Wald für Wien

2022 wurde in Wien das erste „Wiener Wäldchen“ im 5. Bezirk gepflanzt. Mit dem neuen Standort, der im 12. Wiener Gemeindebezirk gepflanzt wird, sind es nun schon sechzehn Wiener Wäldchen. „Intakte Natur und Grünräume sind ein unverzichtbarer Teil der Lebensqualität in unserer Stadt“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Das Wiener Wäldchen bietet Lebensraum für heimische Tiere und Pflanzen, sichert die Artenvielfalt und bietet Menschen ein intensives Naturerlebnis direkt vor der Haustür.“

Biodiversität wird gefördert

Die Idee basiert auf den sogenannten Miyawaki-Wäldern, die sich besonders durch ihre Artenvielfalt auszeichnen, schnell wachsen und nur wenig Platz benötigen. Vor allem im Sommer sind Mini-Wälder eine willkommene Oase für Schattensuchende und tragen durch Verdunstungskühlung zur Temperaturregulierung bei. „Die Förderung der Biodiversität ist den Wiener Stadtgärten ein wichtiges Anliegen. Was heute noch ein junges Wäldchen ist, entwickelt sich in den kommenden Jahren zu einem vielfältigen Ökosystem, das Insekten, Vögeln und anderen Tierarten Nahrung und Lebensraum bietet. Unsere Parkanlagen erfüllen unterschiedlichste Bedürfnisse – von Erholung und Bewegung bis hin zum Schutz der Artenvielfalt. Mit gezielten Maßnahmen wie den ‚Wiener Wäldchen‘ können wir vielfältige und klimafitte Grünräume schaffen, die sowohl den Menschen als auch der Natur zugutekommen“, sagt Stadtgartendirektor Karl Hawliczek.

„Jedes Kind soll Natur erleben können“

Das Projekt „Wiener Wäldchen“ entsteht gemeinschaftlich durch die Magistratsdirektion und die Magistratsabteilungen Wiener Stadtgärten und Umweltschutz. Zusätzlich ist das Wiener Klimateam beteiligt. „Jedes Kind soll Natur erleben können, unabhängig davon, ob die Familie einen eigenen Garten hat. Dafür sind öffentliche Grünräume wie der Miep-Gies-Park so wichtig. Beim neuen Wiener Wäldchen, das auch Teil eines Meidlinger Klimateam-Projekts ist, haben die Kinder der nahegelegenen Rothenburgschule selbst mitgepflanzt. Sie gestalten ihren Bezirk mit und können in den nächsten Jahren erleben, wie ihr Wäldchen wächst.“, sagt Bezirksvorsteher Wilfried Zankl. Auch bei diesem Projekt durften Schüler beim Bepflanzen mithelfen und damit zur Stadtbegrünung beitragen.