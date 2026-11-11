Ist deine Miete zu hoch? In Wien können Mieter ihre Wohnkosten kostenlos überprüfen lassen. Ein neuer Online-Rechner zeigt, ob Mieterhöhungen zulässig sind. Auch bei Betriebskosten gibt es Unterstützung.

Fast 40.000 Anrufe: Diese Sorgen beschäftigen Wiens Mieter

Fast 40.000 Anrufe in nur zehn Monaten: Die MieterHilfe der Stadt Wien verzeichnet heuer eine besonders hohe Nachfrage. Von Jänner bis Oktober 2026 gingen insgesamt 39.352 Telefonate bei der Beratungsstelle ein. Zusätzlich fanden 10.478 persönliche Beratungsgespräche statt. Die 18 Mitarbeiter unterstützen Wiener Mieter unter anderem bei Fragen zu Mietverträgen, Betriebskosten und Mieterhöhungen. Das Angebot ist kostenlos.

Neuer Rechner prüft Mieterhöhungen

Besonders interessant für viele Mieter dürfte der neue Wertsicherungsrechner sein. Damit lässt sich online überprüfen, ob eine Erhöhung des Mietzinses den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Hintergrund sind die geltenden Regelungen zur Mietpreisbremse. In vielen Altbau- und Gemeindewohnungen darf die Miete 2026 aufgrund der gesetzlichen Begrenzung um höchstens ein Prozent steigen. Für 2027 liegt diese Grenze bei zwei Prozent. Am freien Mietmarkt gelten andere Bestimmungen. Dort ist für 2026 unter den entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen eine Erhöhung um maximal 3,3 Prozent möglich. Ob eine Anpassung tatsächlich zulässig ist, hängt unter anderem vom Mietvertrag ab.

Auch Betriebskosten können überprüft werden

Neben dem neuen Angebot stellt die Stadt Wien weitere Online-Werkzeuge zur Verfügung. Mit dem Mietenrechner können Bewohner eine erste Einschätzung zur Höhe ihrer Miete erhalten. Der Betriebskostenrechner hilft dabei, mögliche Unstimmigkeiten in der jährlichen Abrechnung zu erkennen. Die Ergebnisse dienen zunächst der Orientierung. Bei offenen Fragen können sich Betroffene direkt an die Experten wenden.

Hier gibt es kostenlose Hilfe

Die MieterHilfe ist telefonisch unter 01/4000-8000 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr erreichbar. Persönliche Beratungen sind im Servicecenter in der Guglgasse 7–9 im dritten Wiener Gemeindebezirk möglich. Geöffnet ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 17 Uhr sowie mittwochs von 9 bis 13 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen und kostenlose Online-Rechner gibt es auf www.mieterhilfe.at.