Trüber Donnerstag in Wien: In der Nacht wird der Regen stärker

Sonnenschein ist am Donnerstag in Wien kaum zu erwarten. Dichte Wolken bestimmen das Wetter, am Abend setzt neuer Regen ein. In der Nacht auf Freitag wird es zunehmend nass und windig.

Wien muss sich am Donnerstag, dem 12. November, auf einen überwiegend grauen Tag einstellen. Laut der Prognose von GeoSphere Austria halten sich dichte Wolken und hochnebelartige Bewölkung über der Bundeshauptstadt. In den Morgenstunden sind noch vereinzelte Regentropfen möglich. Danach bleibt es zunächst weitgehend trocken, die Sonne zeigt sich allerdings kaum.

Temperaturen steigen auf 9 Grad

Auch bei den Temperaturen bleibt es herbstlich kühl. In der Früh liegen die Werte bei rund 5 Grad, im Tagesverlauf werden maximal 9 Grad erreicht. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südost.

Kräftigerer Regen in der Nacht

Am Donnerstagabend verschlechtert sich das Wetter erneut. Von Süden her breitet sich Regen über Wien aus, der auch in der Nacht auf Freitag anhält. Besonders während der ersten Nachthälfte kann der Niederschlag intensiver ausfallen. Gleichzeitig dreht der Wind auf West bis Nordwest und nimmt bis zum Freitagmorgen deutlich an Stärke zu. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf etwa 5 Grad.