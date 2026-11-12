Google-Suchtrends: Wiener Christkindlmarkt schafft es weltweit unter die Top 20

Pünktlich zur Eröffnung des Christkindlmarkts am Wiener Rathausplatz zeigt sich: Laut einer neuen Studie von "InsureandGo" gehört dieser zu den angesagtesten Weihnachtsmärkten überhaupt und schafft es weltweit sogar auf Platz 18.

Laut einer neuen Analyse legt der Christkindlmarkt am Rathausplatz bei den Google-Suchen um 57 Prozent zu.

Laut einer neuen Analyse legt der Christkindlmarkt am Rathausplatz bei den Google-Suchen um 57 Prozent zu.

Am 13. November eröffnet der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz. Pünktlich dazu zeigt eine aktuelle Analyse ein deutlich gestiegenes internationales Interesse am Markt vor dem Wiener Rathaus. Damit sichert sich Wien als einziger österreichischer Standort einen Platz in den globalen Top 20. Laut einer neuen Studie des Reiseversicherers InsureandGo gehört der Wiener Christkindlmarkt in dieser Saison zu den weltweit angesagtesten Weihnachtsmärkten.

Google-Suchdaten zu Weihnachtsmarkt-Suchbegriffen weltweit ausgewertet

Für die Untersuchung wertete das Unternehmen Google-Suchdaten zu mehr als 370 Weihnachtsmarkt-Begriffen weltweit aus. Im Fokus stand dabei die Frage, bei welchen Märkten das Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr am stärksten zugelegt hat. Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz zählt demnach zu den klaren Aufsteigern der Saison: Die entsprechenden Suchanfragen stiegen im Jahresvergleich um 57 Prozent. Im weltweiten Ranking bedeutet das Platz 18 – damit ist Wien der einzige österreichische Markt, der den Sprung unter die ersten 20 geschafft hat.

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Spitzenreiter aus Großbritannien, Griechenland und Deutschland

Angeführt wird die Liste der größten Trend-Märkte von einem britischen Klassiker. Den ersten Platz belegt der Lincoln Cathedral Christmas Market in Großbritannien. Auf den weiteren Podiumsplätzen stehen der Weihnachtsmarkt in Thessaloniki in Griechenland (Platz 2) sowie der Berliner Weihnachtszauber (Platz 3).

Traditionelle Schwergewichte verlieren an Suchinteresse

Während neue und wiederentdeckte Destinationen boomen, mussten einige etablierte Größen im Netz spürbare Rückgänge hinnehmen. So sank das Google-Suchinteresse für Weihnachtsmärkte in Paris um 42 Prozent. Auch Amsterdam verzeichnete ein Minus von 26 Prozent, und selbst der weltweit bekannte Nürnberger Christkindlesmarkt büßte 13 Prozent an Suchanfragen ein.