Google-Suchtrends: Wiener Christkindlmarkt schafft es weltweit unter die Top 20
Pünktlich zur Eröffnung des Christkindlmarkts am Wiener Rathausplatz zeigt sich: Laut einer neuen Studie von "InsureandGo" gehört dieser zu den angesagtesten Weihnachtsmärkten überhaupt und schafft es weltweit sogar auf Platz 18.
Am 13. November eröffnet der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz. Pünktlich dazu zeigt eine aktuelle Analyse ein deutlich gestiegenes internationales Interesse am Markt vor dem Wiener Rathaus. Damit sichert sich Wien als einziger österreichischer Standort einen Platz in den globalen Top 20. Laut einer neuen Studie des Reiseversicherers InsureandGo gehört der Wiener Christkindlmarkt in dieser Saison zu den weltweit angesagtesten Weihnachtsmärkten.
Google-Suchdaten zu Weihnachtsmarkt-Suchbegriffen weltweit ausgewertet
Für die Untersuchung wertete das Unternehmen Google-Suchdaten zu mehr als 370 Weihnachtsmarkt-Begriffen weltweit aus. Im Fokus stand dabei die Frage, bei welchen Märkten das Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr am stärksten zugelegt hat. Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz zählt demnach zu den klaren Aufsteigern der Saison: Die entsprechenden Suchanfragen stiegen im Jahresvergleich um 57 Prozent. Im weltweiten Ranking bedeutet das Platz 18 – damit ist Wien der einzige österreichische Markt, der den Sprung unter die ersten 20 geschafft hat.
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Spitzenreiter aus Großbritannien, Griechenland und Deutschland
Angeführt wird die Liste der größten Trend-Märkte von einem britischen Klassiker. Den ersten Platz belegt der Lincoln Cathedral Christmas Market in Großbritannien. Auf den weiteren Podiumsplätzen stehen der Weihnachtsmarkt in Thessaloniki in Griechenland (Platz 2) sowie der Berliner Weihnachtszauber (Platz 3).
Traditionelle Schwergewichte verlieren an Suchinteresse
Während neue und wiederentdeckte Destinationen boomen, mussten einige etablierte Größen im Netz spürbare Rückgänge hinnehmen. So sank das Google-Suchinteresse für Weihnachtsmärkte in Paris um 42 Prozent. Auch Amsterdam verzeichnete ein Minus von 26 Prozent, und selbst der weltweit bekannte Nürnberger Christkindlesmarkt büßte 13 Prozent an Suchanfragen ein.
Das sind laut Analyse die Top 20 unter den meistgesuchten Weihnachtsmärkten:
1.) Lincoln Cathedral Christmas Market, Großbrittanien
2.) Weihnachtsmarkt in Thessaloniki, Griechenland
3.) WeihnachtsZauber Berlin, Deutschland
4.) Prague Old Town Square Christmas Market, Tschechien
5.) Cologne Cathedral Christmas Market, Deutschland
6.) Óbidos Christmas Market, Portugal
7.) Adventi Bazilika, Ungarn
8.) Olomouc Christmas Market, Tschechien
9.) Betlejem Poznańskie, Polen
10.) Carmel Christmas Market, USA
11.) Ravenna Gorge Weihnachtsmarkt, Deutschland
12.) Aosta Christmas Market, Italien
13.) Trento Christmas Market, Italien
14.) Kaysersberg Christmas Market, Frankreich
15.) Striezelmarkt Dresden, Deutschland
16.) Quebec City Christmas Market, Kanada
17.) Bethlehem PA Christmas Market, USA
18.) Weihnachtsmarkt am Rathausplatz, Österreich
19.) Turin Christmas Market, Italien
20.) Luxembourg City Christmas Market, Luxembourg