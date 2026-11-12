Handgranate bei Bauarbeiten im Lainzer Tiergarten entdeckt

Ein Routine-Einsatz auf einer Baustelle im Lainzer Tiergarten nahm gestern Vormittag eine unerwartete Wendung: Mitarbeiter einer Baufirma stießen beim Umgraben des Erdreichs auf eine alte Handgranate.

Das Kriegsrelikt wurde am 11. November 2026 gegen 11.15 Uhr im Zuge von Bauarbeiten im Lainzer Tiergarten entdeckt und musste vom Entminungsdienst des Bundesheeres abtransportiert werden. Der Fund ereignete sich im Bereich nahe dem Adolfstor. Als die Arbeiter den verdächtigen Gegenstand im Boden bemerkten, reagierten sie sofort richtig und alarmierten über den Notruf die Polizei.

Entminungsdienst rückte an

Beamte der Polizeiinspektion Am Platz sicherten die Fundstelle ab und zogen ein sprengstoffkundiges Organ (SKO) hinzu. Nach einer ersten Begutachtung vor Ort forderte der Experte schließlich den Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres an. Den Spezialisten gelang es in der Folge, die Handgranate fachgerecht zu bergen und sicher abzutransportieren. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Da bei Bau- oder Gartenarbeiten in Österreich immer wieder Kriegsrelikte aus dem Zweiten Weltkrieg auftauchen, rät die Polizei zu äußerster Vorsicht.