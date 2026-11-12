Zwei Tage eingesperrt und vergewaltigt: Ex-Freund festgenommen

Eine 45-Jährige soll in Wien zwei Tage lang von ihrem Ex-Partner eingesperrt, geschlagen und vergewaltigt worden sein. Als die beiden gemeinsam einkaufen gingen, gelang ihr laut eigenen Angaben die Flucht.

Sie gab an, von ihm über zwei Tage hinweg in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten festgehalten und misshandelt worden zu sein.

Sie gab an, von ihm über zwei Tage hinweg in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten festgehalten und misshandelt worden zu sein.

Eine 45 Jahre alte Frau meldete sich am Mittwoch (11. November 2026) in einer Polizeiinspektion in Favoriten und erstattete Anzeige gegen ihren ehemaligen 32-jährigen Lebensgefährten. Sie gab an, von ihm über zwei Tage hinweg in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten festgehalten und misshandelt worden zu sein. Erst bei einem gemeinsamen Einkauf habe sie die Gelegenheit zur Flucht genutzt.

Zwei Tage in der Wohnung festgehalten?

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien hatte der 32-Jährige zuvor einige Tage bei seiner ehemaligen Partnerin übernachtet. In weiterer Folge soll er die Frau in ihrer Wohnung eingesperrt haben. Die 45-Jährige berichtete gegenüber der Polizei außerdem von körperlicher Gewalt und Vergewaltigung. Die mutmaßlichen Übergriffe sollen sich über einen Zeitraum von zwei Tagen erstreckt haben. Als die beiden schließlich gemeinsam einkaufen gingen, konnte sich die Frau nach eigenen Angaben aus der Situation befreien. Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr erstattete sie Anzeige.

Polizei nimmt 32-Jährigen fest

Nach der Anzeige leiteten Beamte der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse umgehend eine Fahndung nach dem ehemaligen Lebensgefährten ein. Wenig später gelang es Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf, den 32-jährigen serbischen Staatsangehörigen mit seinem Auto anzuhalten. Der Mann wurde festgenommen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem eine Alkoholisierung von rund einem Promille fest. Sein Führerschein wurde deshalb vorläufig abgenommen. Gegen den Tatverdächtigen wurden außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Der 32-Jährige befand sich laut Polizei zum Zeitpunkt der Aussendung noch in polizeilichem Gewahrsam. Seine Einvernahme stand noch aus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung, Körperverletzung und Vergewaltigung laufen. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.