Parksheriff nach Sachbeschädigung attackiert: 51-Jähriger in Wien festgenommen

Ein Vorfall im 10. Bezirk endete am Mittwochnachmittag mit einer vorläufigen Festnahme: Ein 51-Jähriger soll zunächst ein geparktes Auto beschädigt und anschließend einen Mitarbeiter der Parkraumüberwachung geschlagen haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge schlug der 51-jährige türkische Staatsangehörige am 11. November 2026 aus bislang unbekanntem Motiv gegen den Außenspiegel eines abgestellten Autos und beschädigte diesen. Die Lenkerin des Wagens bemerkte den Vorfall, nahm die Verfolgung des Mannes auf und machte einen Mitarbeiter der Parkraumüberwachungsgruppe auf die Situation aufmerksam.

Schlag ins Gesicht

Als der Parksheriff den Tatverdächtigen anhielt und ihn mit dem Vorwurf konfrontierte, eskalierte die Lage: Der 51-Jährige soll dem Kontrollorgan unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Kurz darauf trafen bereits alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse am Einsatzort ein und nahmen den Mann vorläufig fest.

51-Jähriger nicht geständig

Bei seiner anschließenden Vernehmung zeigte sich der 51-Jährige nicht geständig und bestritt sowohl die Sachbeschädigung an dem Fahrzeug als auch die versuchte Körperverletzung gegenüber dem Parkraumüberwacher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige schließlich auf freiem Fuß angezeigt.