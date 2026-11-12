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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeifahrzeug.
Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall auf eine 18-Jährige klickten gestern Abend in Wien-Favoriten die Handschellen für eine erst 14-jährige Tatverdächtige.
Wien, 10. Bezirk
12/11/2026
Motiv noch unklar

Raub in Favoriten: 14-Jährige nach Übergriff auf Bekannte festgenommen

Ein gewaltsamer Übergriff unter Bekannten rief gestern Abend die Polizei im 10. Wiener Gemeindebezirk auf den Plan. Eine 18-Jährige wurde attackiert und ausgeraubt - die mutmaßliche Täterin ist erst 14 Jahre alt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
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Den bisherigen Ermittlungen zufolge suchte die 18-jährige Geschädigte am gestrigen Abend die Polizeiinspektion in der Keplergasse auf, um Anzeige zu erstatten. Gegenüber den Beamten gab die junge Frau an, kurz zuvor von einer Bekannten angegriffen worden zu sein. Dabei soll die Angreiferin mehrfach auf sie eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend raubte sie dem Opfer das Mobiltelefon und ergriff die Flucht.

Hintergründe der Tat noch unklar

Die Polizei leitete umgehend eine Sofortfahndung nach der bekannten Tatverdächtigen ein. Mit Erfolg: Nur kurze Zeit später konnten Polizisten die mutmaßliche Täterin im Bereich des nahegelegenen Keplerplatzes antreffen, anhalten und vorläufig festnehmen. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 14-jährige österreichische Staatsbürgerin. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat laufen derzeit noch. Eine Einvernahme der 14-Jährigen steht noch aus. Auch vom geraubten Mobiltelefon fehlt bislang jede Spur – es konnte bei der Festnahme nicht sichergestellt werden.

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