Gerade noch überlebt: Kater „Molly“ verschluckte BH-Träger

Die Tierärzte von Tierschutz Austria staunen nicht schlecht, was sie in den vergangenen Monaten aus den Mägen ihrer Patienten holen mussten. Für den zweijährigen Kater Molly endete ein verschluckter BH-Träger beinahe tödlich.

Von Cent-Münzen über Rolloschnüre und Kondome bis hin zum Kopf einer Spielzeugschlange oder einem ganzen Löffel: Die Liste der Gegenstände, die Haustiere fressen, liest sich kurios, ist aber lebensgefährlich. Besonders dramatisch war der Fall von Kater Molly. Der Zweijährige hatte einen durchsichtigen BH-Träger verschluckt und musste notoperiert werden. Inzwischen erholt sich Molly stabil im Katzenhaus von Tierschutz Austria. „Molly hatte Glück. Viele andere Tiere haben dieses Glück nicht“, betont Sprecher Martin Aschauer.

Wenn das Geld für die Rettung fehlt

Der Fall legt jedoch noch ein weiteres Problem offen: Mollys ehemaliger Besitzer konnte sich die teure Operation nicht leisten. Laut Tierschutz Austria stehen viele Tierhalterinnen und Tierhalter genau vor diesem Dilemma – eine lebensrettende Behandlung wäre möglich, scheitert aber an den Kosten. Die Organisation fordert daher, dass der Zugang zu tierärztlicher Notfallversorgung nicht vom Geldbeutel abhängen darf.

Warnsignal Pica-Syndrom

Dass Tiere immer wieder Dinge fressen, die nicht auf den Speiseplan gehören, kann auf das sogenannte Pica-Syndrom hinweisen. Dabei nehmen die Vierbeiner zwanghaft unverdauliche Materialien wie Plastik, Stoff oder Schnüre zu sich. Auslöser sind oft Langeweile, Stress, Verhaltensauffälligkeiten oder organische Erkrankungen. So skurril die Fundstücke auch wirken: Verschluckte Fremdkörper führen schnell zu inneren Verletzungen oder einem tödlichen Darmverschluss. Tierschutz Austria rät daher dringend, schon beim bloßen Verdacht sofort eine Tierarztpraxis aufzusuchen. Je früher gehandelt wird, desto höher sind die Überlebenschancen.