Neuer Souvenir-Automat vor dem Wiener Stephansdom

Besucherinnen und Besucher des Wiener Stephansdoms haben ab sofort eine neue Möglichkeit, sich ein bleibendes Erinnerungsstück an das berühmte Wahrzeichen der Stadt mitzunehmen: Direkt vor Ort wurde ein neuer Euroscope-Automat in Betrieb genommen. Das Besondere dabei: Das Unternehmen feiert in diesem Jahr zugleich sein 100-jähriges Bestehen.

Souvenirs mit Wiener Wahrzeichen-Motiven

Der neu aufgestellte Automat bietet gleich drei verschiedene Sammel- und Erinnerungsprodukte rund um den Dom mit seinem markanten bunten Ziegeldach und dem „Steffl“. Beim Kauf unterstützt das Gerät neben klassischer Barzahlung auch das bargeldlose Bezahlen per Karte.

Das könnt ihr beim Automaten erwerben: Memodaille mit detailreichen Motiven des Stephansdoms

MemoEuro im charakteristischen Banknoten-Design

PennyPress zum klassischen Prägen eigener Erinnerungsmünzen

Tradition trifft auf Jubiläum

Mit dem neuen Standort im Herzen Wiens verbindet Euroscope historische Beständigkeit mit der eigenen Unternehmensgeschichte: Während der Stephansdom seit Jahrhunderten das Stadtbild prägt, blickt Euroscope im laufenden Jahr auf ein ganzes Jahrhundert Firmengeschichte zurück. Für Sammlerinnen und Sammler sowie Wien-Gäste ist der Automat ab sofort frei zugänglich.