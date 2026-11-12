Martinigansl: Große Unterschiede bei Preise in Wiener Restaurants

Wer jetzt in Wien ein Martinigansl essen gehen möchte, muss je nach Lokal unterschiedlich tief in die Tasche greifen. Eine aktuelle Auswertung zeigt Preisunterschiede von bis zu 16 Euro für dieselbe klassische Gansl-Portion.

Für ein Viertel Martinigansl verglich die Kulinarikseite „letuzz.com“ Preise aus zahlreichen Wiener Lokalen. Das günstigste erfasste Angebot kostet 26,80 Euro („Zum Straba“, 1220), während beim teuersten Anbieter 42,90 Euro („Stefanie“, 1020) fällig werden. Damit liegt die teuerste Portion rund 60 Prozent über dem günstigsten Angebot.

Menüs deutlich teurer

Menüs deutlich teurer Noch größer fällt die Preisspanne bei mehrgängigen Gansl-Menüs aus. Hier reichen die erhobenen Preise von 45,50 bis 84 Euro. Besonders in gehobenen Restaurants steigen die Kosten deutlich an, wobei neben dem Gansl meist weitere Gänge und zusätzliche Leistungen angeboten werden.

Preisvergleich lohnt sich

Die Untersuchung zeigt, dass sich vor dem Restaurantbesuch ein Blick auf die Speisekarte lohnen kann. Allerdings sind die Angebote nur eingeschränkt vergleichbar, da Portionsgrößen, Beilagen und Menüumfang unterschiedlich ausfallen. Aber: Im Durchschnitt bezahlen Gäste etwa 35 Euro für das traditionelle Herbstgericht.