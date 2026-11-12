Pech oder Glück mit dem Wetter? Das bringt Freitag, der 13., in Wien

Der Freitag startet in Wien noch mit etwas Regen. Im Laufe des Vormittags wird es jedoch trockener, am Nachmittag zeigt sich sogar die Sonne. Die Temperaturen erreichen bis zu 8 Grad.

Nach einem zunächst regnerischen Start zeigt sich am Freitagnachmittag in Wien noch die Sonne.

Nach einem zunächst regnerischen Start zeigt sich am Freitagnachmittag in Wien noch die Sonne.

In Wien beginnt der Freitag, 13. November 2026, zunächst noch etwas unbeständig. In den frühen Morgenstunden kann es vereinzelt regnen. Doch schon im Laufe des Vormittags klingt der Niederschlag ab und die Wolkendecke beginnt sich allmählich aufzulockern.

Am Nachmittag zeigt sich die Sonne

Im weiteren Tagesverlauf wird das Wetter zunehmend freundlicher. Besonders am Nachmittag dürfen sich die Wienerinnen und Wiener über einige Sonnenstrahlen freuen. Dazu weht allerdings mäßiger bis lebhafter Wind aus Nordwest. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 5 Grad und steigen tagsüber auf maximal 8 Grad.

Sternenklare Nacht erwartet

In der Nacht auf Samstag präsentiert sich der Himmel über der Bundeshauptstadt überwiegend sternenklar. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung. Dabei kühlt es auf Tiefstwerte zwischen 2 und 4 Grad ab.