Walzersaison gestartet: DAS kostet eine rauschende Ballnacht 2026/27

Die neue Wiener Ballsaison hat begonnen. Laut Wirtschaftskammer werden 600.000 Gäste erwartet. Wer einen Ball besucht, muss heuer durchschnittlich mehr als 400 Euro für den festlichen Abend einplanen.

Ein großer Teil der Kosten entfällt auf Tickets und Tischreservierungen. Dazu kommen Ausgaben für Speisen, Getränke, Abendgarderobe sowie Friseur- und Kosmetikbesuche. Auch Anreise und ein Abendessen vor dem Ball können das Budget belasten.

Große Unterschiede

Je nach Veranstaltung fallen die Kosten unterschiedlich aus. Während manche Gäste mit deutlich weniger Geld auskommen, können exklusive Bälle und aufwendige Abendkleidung die Ausgaben rasch in die Höhe treiben. Die Wirtschaftskammer errechnet für die Saison einen Durchschnittswert von 404 Euro pro Person.

Millionen für Wien

Von der Ballsaison profitiert die Wiener Wirtschaft. Bis zu 600.000 Besucher sollen laut Prognose eine Wertschöpfung von 245 Millionen Euro auslösen. Gastronomie, Hotels, Handel, Friseure und zahlreiche weitere Betriebe dürfen sich auf Mehreinnahmen freuen.