Wien erstrahlt im Weihnachtsglanz: In 30 Einkaufsstraßen leuchten die Lichter

In Wien hat die Weihnachtsbeleuchtung offiziell begonnen. Insgesamt 30 Einkaufsstraßen und -gebiete werden festlich beleuchtet. Heuer gibt es gleich mehrere Neuheiten – darunter leuchtende Rentiere in der Innenstadt.

In Wien wird es weihnachtlich: Am Donnerstagabend, dem 12. November, haben Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits am Neuen Markt die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung offiziell eröffnet. Damit beginnt in insgesamt 30 Einkaufsstraßen und Einkaufsgebieten die festliche Lichtersaison. Neben bekannten Dekorationen gibt es in diesem Jahr auch einige neue Lichtinstallationen. Besonders in der Innenstadt, in Hietzing und in Ottakring dürfen sich Besucher auf Veränderungen freuen.

Leuchtende Rentiere am Neuen Markt

Eine der auffälligsten Neuheiten befindet sich am Neuen Markt im ersten Bezirk. Dort ergänzen erstmals beleuchtete Rentierfiguren die bereits bekannten Sisi-Sterne und geschmückten Bäume. Die neuen Figuren sind mit floralen Elementen gestaltet und bringen rund 10.000 zusätzliche Lichtpunkte auf den Platz. Die Sisi-Sterne erinnern bereits seit 2023 an den berühmten Schmuck von Kaiserin Elisabeth.

Erstmals Weihnachtsbeleuchtung in Hietzinger Altgasse

Auch im 13. Bezirk gibt es eine Premiere. Die Hietzinger Altgasse, die erst im März 2025 nach ihrer Neugestaltung wiedereröffnet wurde, erhält erstmals eine eigene Weihnachtsbeleuchtung. Insgesamt 32 Bäume wurden auf Initiative der örtlichen Geschäftsleute mit LED-Lichterketten ausgestattet. Die Beleuchtung wird mit Batterien betrieben und soll die neu gestaltete Begegnungszone auch während der Adventzeit aufwerten.

©WK Wien/Florian Wieser Michael Ludwig (Bürgermeister der Stadt Wien) und Margarete Kriz-Zwittkovits (Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien) eröffnen feierlich am Neuen Markt im 1. Wiener Gemeindesbezirk die heurige Wiener Weihnachtsbeleuchtungssaison.

Neues Lichterprojekt am Yppenplatz

Eine weitere Neuerung gibt es in Ottakring. Am Yppenplatz werden im Rahmen des Projekts „Lichterzauber im Grätzl“ erstmals zwölf Bäume mit Lichterketten geschmückt. Die Beleuchtung soll von Mitte November bis Mitte Jänner zu sehen sein. Neben der weihnachtlichen Atmosphäre erhoffen sich die beteiligten Betriebe auch eine bessere Aufenthaltsqualität und ein höheres Sicherheitsgefühl in den Abendstunden. Das Projekt ist zunächst als Versuch geplant. Sollte es sich bewähren, könnte die Beleuchtung im kommenden Jahr in einem anderen Wiener Grätzl eingesetzt werden.

Stadt und Wirtschaftskammer übernehmen Hälfte der Kosten

Finanziert wird die Weihnachtsbeleuchtung in den Einkaufsstraßen zu einem wesentlichen Teil von den ansässigen Unternehmen. Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien unterstützen sie heuer gemeinsam mit einer Förderung von 50 Prozent der Kosten. In den vergangenen beiden Jahren lag dieser Anteil durch eine Sonderförderung noch bei 75 Prozent. Neben dem Strom fallen unter anderem Ausgaben für die Montage, den Abbau und die Lagerung der Dekorationen an. Mit der Beleuchtung soll nicht nur Weihnachtsstimmung entstehen. Die Stadt und die Wirtschaftskammer wollen damit auch die Wiener Einkaufsstraßen in der für den Handel wichtigen Vorweihnachtszeit stärken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 08:58 Uhr aktualisiert