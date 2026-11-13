Neue Gastro-Kette kommt nach Österreich: Erstes Lokal eröffnet in Wien

Wien bekommt ein neues Gastronomieangebot: Die Restaurantkette Bageterie Boulevard eröffnet am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, ihren ersten Standort in Österreich. Das Lokal zieht in das Auhof Center im 14. Wiener Gemeindebezirk ein. Das Unternehmen ist bislang vor allem in Tschechien und der Slowakei vertreten und betreibt dort nach eigenen Angaben mehr als 75 Restaurants. Mit dem Markteintritt in Österreich will die Kette ihr bisheriges Filialnetz erweitern. Für das Frühjahr 2027 ist bereits ein zweites Restaurant geplant. Wo dieses eröffnen soll, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Baguettes, Wraps und Salate auf der Speisekarte

Das Konzept von Bageterie Boulevard setzt auf schnell zubereitete Mahlzeiten. Im Mittelpunkt stehen warme und kalte Baguettes, die erst nach der Bestellung zubereitet werden sollen. Daneben umfasst die Speisekarte Wraps, Salate, Suppen und verschiedene Beilagen. Auch Frühstücksangebote, glutenfreie Optionen und Gerichte für Kinder sind vorgesehen. Eine Besonderheit ist das sogenannte „Chef Menu“. Dabei werden dreimal jährlich zeitlich begrenzte Gerichte angeboten, die in Zusammenarbeit mit Köchen entwickelt werden und sich an unterschiedlichen europäischen Küchen orientieren.

Weitere Expansion in Österreich geplant

Hinter Bageterie Boulevard steht die familiengeführte Crocodille Group. Die Marke wurde vor mehr als 23 Jahren gegründet und ist mittlerweile in mehreren mitteleuropäischen Märkten aktiv. Während die Restaurantkette erstmals nach Österreich kommt, ist die Unternehmensgruppe hierzulande bereits seit mehr als 20 Jahren im Bereich verzehrfertiger Lebensmittel tätig. Gründer Petr Cichoň sieht in Wien einen geeigneten Markt für die weitere Expansion. Das Unternehmen möchte sich mit seinem Angebot zwischen klassischem Fast Food und anderen Gastronomiekonzepten positionieren.

Standort und Öffnungszeiten

Das erste österreichische Restaurant eröffnet am 1. Dezember 2026 im Auhof Center, Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien. Geöffnet sein soll das Lokal von Montag bis Freitag zwischen 9 und 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr. An Sonn- und Feiertagen bleibt es geschlossen. Konkrete Preise für das österreichische Angebot wurden in der Ankündigung nicht genannt.