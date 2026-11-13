Gassigehen mit Überblick: Neue Hunde-App aus Wien

Wie lange war der Hund unterwegs und welche Strecke hat er zurückgelegt? Eine kostenlose App aus Wien soll bei diesen Fragen helfen. „Barnaby“ zeichnet Gassirunden per GPS auf und ermöglicht gemeinsame Hundeprofile.

Spaziergänge aufzeichnen, Fotos speichern und damit die Wege des eigenen Hundes im Blick behalten: Das verspricht die neue App „Barnaby“ Hundehaltern. Dahinter steht der Student Felix Klieber aus Wien, der mit der App eine digitale Unterstützung für den Hunde-Alltag schaffen möchte. Während des Gassi-Gehens zeichnet die App die zurückgelegten Strecken auf und erfasst Dauer sowie Tempo. Auch Fotos können hinterlegt werden.

Kostenlos und mit privaten Einstellungen

Mehrere Personen können über Barnaby auf dasselbe Hundeprofil zugreifen und so die Spaziergänge gemeinsam dokumentieren. Laut den Angaben auf der offiziellen Website ist die App für iOS und Android kostenlos erhältlich. Auch beim Datenschutz gibt es zusätzliche Funktionen: Eine sogenannte Heimzone kann den Anfang und das Ende geteilter Spaziergänge ausblenden. Wer seine Routen nicht öffentlich zeigen möchte, kann sein Profil entsprechend privat einstellen.