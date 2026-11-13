Bildergalerie: So schön strahlt die Wiener Weihnachtsbeleuchtung heuer

In Wien ist die Weihnachtsbeleuchtung offiziell eingeschaltet! Insgesamt 30 Einkaufsstraßen und -gebiete erstrahlen im festlichen Glanz. Neue Lichtinstallationen sorgen heuer für besondere Hingucker.

Wien zeigt sich wieder von seiner weihnachtlichen Seite. Am Donnerstagabend, dem 12. November, wurde die Weihnachtsbeleuchtung am Neuen Markt offiziell von Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits eröffnet. Damit fällt der Startschuss für die festliche Beleuchtung in insgesamt 30 Einkaufsstraßen und -gebieten der Bundeshauptstadt.

Neue Highlights in drei Wiener Bezirken

Besonders auffällig sind heuer die neuen Lichtfiguren am Neuen Markt im ersten Bezirk. Dort ergänzen erstmals leuchtende Rentiere die bekannten Sisi-Sterne. Rund 10.000 zusätzliche Lichtpunkte bringen den Platz zum Strahlen. Auch in Hietzing gibt es eine Premiere: In der Altgasse wurden erstmals 32 Bäume mit LED-Lichterketten geschmückt. Am Yppenplatz in Ottakring sorgt das neue Projekt „Lichterzauber im Grätzl“ mit zwölf beleuchteten Bäumen für Weihnachtsstimmung.

Die schönsten Weihnachtslichter im Überblick

Hinter der Weihnachtsbeleuchtung stehen vor allem die örtlichen Geschäftsleute. Stadt Wien und Wirtschaftskammer unterstützen sie heuer mit einer Förderung von 50 Prozent der Kosten. Ob funkelnde Sterne, leuchtende Rentiere oder festlich geschmückte Bäume: Unsere Bildergalerie zeigt die Weihnachtsbeleuchtung in Wien und ihre besonderen Highlights.