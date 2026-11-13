Campusluft schnuppern: Wiener Hochschule öffnet Türen

Die Hochschule Campus Wien lädt am 20. November zum Open House nach Favoriten. Interessierte können rund 70 Studienprogramme kennenlernen, Labore besichtigen und in Lehrveranstaltungen hineinschnuppern.

„Studieren, wovon andere Träumen“ kann man an der Hochschule Campus Wien, die am 20. November 2026 wieder ihre Tore öffnet um Interessierten einen besseren Einblick in das Studentenleben an der Hochschule zu ermöglichen. Das Open House bietet mit offenen Laboren, Schnupperlehrveranstaltungen und rund 70 Studien, ein umfassendes Programm.

„Ein Studium soll nicht nur fachlich, sondern auch persönlich passen“

Beim Open House können der Campus frei erkundet und Studieninhalte erster Hand erlebt werden. „Ein Studium soll nicht nur fachlich, sondern auch persönlich passen“, betont Heimo Sandtner, Rektor der Hochschule Campus Wien. „Deshalb laden wir Interessierte herzlich ein, unsere Hochschule direkt vor Ort kennenzulernen. Wer mit Studierenden und Lehrenden spricht und unseren Campus live erlebt, bekommt einen authentischen Eindruck davon, was den Studienalltag an der Hochschule Campus Wien ausmacht.“