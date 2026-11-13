Brutaler Raub in Wien: 25-Jähriger mit Faustschlägen und Tritten attackiert

Ein 25-Jähriger wurde am Donnerstagabend in Wien-Alsergrund von zwei unbekannten Männern überfallen. Weil er seine Wertgegenstände nicht herausgeben wollte, sollen die Täter auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben.

Zu einem brutalen Raubüberfall ist es am Donnerstag, dem 12. November 2026, gegen 21.30 Uhr im neunten Wiener Gemeindebezirk gekommen.

Zu einem brutalen Raubüberfall ist es am Donnerstag, dem 12. November 2026, gegen 21.30 Uhr im neunten Wiener Gemeindebezirk gekommen.

Zu einem brutalen Raubüberfall ist es am Donnerstag, dem 12. November 2026, gegen 21.30 Uhr im neunten Wiener Gemeindebezirk gekommen. Ein 25-jähriger Mann war laut Polizei zu Fuß am Bertha-Zuckerkandl-Weg unterwegs, als er plötzlich von zwei Unbekannten angesprochen wurde. Die Männer sollen ihn aufgefordert haben, seine Wertgegenstände auszuhändigen. Als sich der 25-Jährige weigerte, eskalierte die Situation.

Täter schlugen und traten auf Opfer ein

Nach Angaben des Opfers stießen ihn die beiden Männer zu Boden und attackierten ihn mit Faustschlägen und Fußtritten. Anschließend entrissen sie ihm seine Geldbörse und sein Mobiltelefon. Mit der Beute flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Spittelauer Brücke.

Passanten eilten Verletztem zu Hilfe

Aufmerksame Passanten bemerkten den verletzten Mann, leisteten Hilfe und verständigten die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie den 25-Jährigen mit mehreren Kopfverletzungen vor. Der Rettungsdienst versorgte das Opfer zunächst vor Ort und brachte es anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizei sucht nach unbekannten Tätern

Die Polizei leitete unmittelbar nach dem Überfall eine Fahndung nach den beiden Männern ein. Diese blieb allerdings ohne Erfolg. Die Ermittlungen hat inzwischen das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernommen. Die Täter sind weiterhin flüchtig.