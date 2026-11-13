Schlägerei in Wien eskaliert: Polizist bei Festnahme verletzt

Eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern hat am Donnerstagabend in Wien-Ottakring einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bei der anschließenden Festnahme eines 35-Jährigen wurde ein Polizist verletzt.

Beamte der Stadtpolizeikommanden Ottakring und Josefstadt konnten kurz darauf drei beteiligte Männer im Alter von 27, 29 und 35 Jahren anhalten.

Beamte der Stadtpolizeikommanden Ottakring und Josefstadt konnten kurz darauf drei beteiligte Männer im Alter von 27, 29 und 35 Jahren anhalten.

Am Donnerstag, dem 12. November 2026, gegen 19.40 Uhr kam es in der Grundsteingasse im 16. Wiener Gemeindebezirk zu einem Polizeieinsatz. Zeugen hatten zuvor eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern beobachtet und die Polizei verständigt. Im Zuge des Streits wurde laut Polizei auch der Seitenspiegel eines abgestellten Autos beschädigt.

35-Jähriger schlug und spuckte um sich

Beamte der Stadtpolizeikommanden Ottakring und Josefstadt konnten kurz darauf drei beteiligte Männer im Alter von 27, 29 und 35 Jahren anhalten. Der 35-jährige Tatverdächtige soll sich gegenüber den Polizisten aggressiv und unkooperativ verhalten haben. Als die Beamten ihn vorläufig festnahmen, soll er wiederholt um sich geschlagen und gespuckt haben. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Aufgrund seiner Verletzung musste der Beamte seinen Dienst vorzeitig beenden.

Mehrere Anzeigen gegen Tatverdächtigen

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 35-Jährige nach der vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der schweren Körperverletzung, der mehrfach versuchten schweren Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung angezeigt. Die genauen Hintergründe der ursprünglichen Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt.