28-Jähriger soll in Wien eigener Familie mit dem Tod gedroht haben

Ein 28-Jähriger soll in Wien-Simmering seine Eltern und seine Schwester wiederholt mit dem Umbringen bedroht haben. Gegen den Mann bestand bereits ein Waffenverbot.

Gegen Mitternacht ging heute, am 13. November, der Notruf bei der Polizei ein: Ein 28-Jähriger Mann soll in Simmering seinen Eltern und seiner Schwester mit dem Umbringen gedroht haben. Er soll die Drohung mehrmals wiederholt haben.

War gegenüber Mutter schon gewalttätig

Gegen den Tatverdächtigen bestand zur Tatzeit bereits ein Waffenverbot, da er in der Vergangenheit schon mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Auch seiner Mutter gegenüber soll der 28-Jährige bereits gewalttätig gewesen sein. Er wurde am Tatort vorläufig festgenommen. Wegen der gefährlichen Drohung gegen seine Familie wurde gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.