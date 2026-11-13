Häusliche Gewalt in Wien: Frau geht mit Messer auf Ehemann los

Ein Streit zwischen Eheleuten ist in Wien-Floridsdorf eskaliert. Eine 49-Jährige soll ihren Mann mit einem Küchenmesser attackiert haben. Der 44-Jährige konnte ausweichen und sich in einem Schlafzimmer einschließen.

Im 21. Wiener Gemeindebezirk eskalierte am 12. November ein Streit zwischen einem Ehepaar: Während der Auseinandersetzung ergriff die 49-jährige Frau ein Messer und versuchte auf ihren Ehemann einzustechen. Diesem gelang es jedoch ihr erfolgreich auszuweichen und ins Schlafzimmer zu flüchten, von wo er die Polizei rief.

Frau war alkoholisiert

Als die Beamten wenig später vor dem Wohnhaus eintrafen, fanden sie dort direkt die Frau auf und nahmen sie vorläufig fest. Auch die Tatwaffe, ein 17 cm langes Küchenmesser konnte die Polizei am Tatort sicherstellen. Im Anschluss wurde bei der 49-Jährigen eine Alkoholisierung von 1,3 Promille festgestellt. Ihr Mann lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab, da er bei dem Vorfall unverletzt geblieben war. Gegen die Frau wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen und sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.