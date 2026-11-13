Aus nach fast 100 Jahren: Wiener Traditionsbetrieb mit Kärntner Wurzeln insolvent

Ein traditionsreicher Wiener Waffenfachbetrieb ist insolvent. Steigende Kosten und sinkende Umsätze sollen zur Pleite geführt haben. Eine Fortführung ist nicht geplant.

Nach fast 100 Jahren steht ein traditionsreicher Familienbetrieb vor dem Aus. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, wurde am Freitag, dem 13. November 2026, am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren über das Vermögen von Martin Kruschitz eröffnet. Der Büchsenmacher betreibt ein Waffenfachgeschäft im 9. Wiener Gemeindebezirk.

Familienbetrieb mit langer Geschichte

Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1927 zurück. Damals gründete der Großvater von Martin Kruschitz einen Meisterbetrieb in Ferlach (Kärnten). 1938 übersiedelte der Betrieb nach Wien. Kruschitz selbst legte 1960 seine Meisterprüfung als Büchsenmacher ab und übernahm später das Familienunternehmen.

Steigende Kosten und weniger Umsatz

Als Gründe für die Insolvenz nennt der Inhaber laut AKV gestiegene Energie- und Lohnnebenkosten sowie einen deutlichen Umsatzrückgang. Diesen führt er unter anderem auf Verschärfungen im Waffenrecht zurück, die den Kauf von Waffen und Munition erschweren würden. Wie hoch die Schulden sind und wie viele Gläubiger betroffen sind, ist derzeit noch nicht bekannt.

Geschäft soll geschlossen werden

Eine Weiterführung des Unternehmens ist nicht vorgesehen. Laut AKV soll der Betrieb geschlossen und durch den bestellten Insolvenzverwalter Mag. Michael Ludwig Lang abgewickelt werden. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis zum 7. Jänner 2027 anmelden. Die Prüfungstagsatzung ist für den 21. Jänner 2027 angesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 17:33 Uhr aktualisiert