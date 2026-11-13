5.000 leuchtende Rosen: Wo Wiens spektakulärste Lichtershow über die Bühne geht

Noch bis 6. Jänner 2027 verwandelt sich der Schlosspark Schönbrunn in eine glanzvolle Lichterwelt. Besucher erwartet ein Rundgang durch barocke Lichtinstallationen, riesige Lichtkunstwerke und eine neue Attraktion.

Die diesjährige Ausgabe von „Imperial Lights“ wartet mit einer besonderen Neuheit auf: Mehr als 5.000 selbst leuchtende Rosen tauchen den historischen Schlosspark in ein romantisches Farbenmeer. Daneben sorgen kaiserliche Insignien und aufwendig gestaltete Lichtinstallationen für eindrucksvolle Fotomotive.

Magischer Rundgang

Der etwa einstündige Spaziergang führt durch den Bereich des Kronprinzengartens und weitere Teile der Schönbrunner Parkanlage. Zu den Höhepunkten zählt auch die größte „Sound-to-Light“-Show Wiens, bei der Licht und Musik zu einer spektakulären Inszenierung verschmelzen.

Bis Jänner geöffnet

Die Lichtershow läuft bis 6. Jänner 2027 täglich ab 16.30 Uhr. Der Zugang erfolgt über das Meidlinger Tor nahe der U4-Station Schönbrunn. Entlang des Rundwegs werden zudem Punsch, Glühwein, alkoholfreie Getränke und kleine Snacks angeboten.