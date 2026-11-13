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Symbolfoto
Auf dem Bild von www.5min sieht man Wien bei Sonnenuntergang.
In Wien scheint am Samstag nahezu ungestört die Sonne. Die Temperaturen erreichen rund 9 Grad.
Wien
13/11/2026
Vorhersage

Sonne pur in Wien: So schön wird das Wetter am Samstag

Wien darf sich am Samstag auf einen strahlend sonnigen Herbsttag freuen. Wolken sind kaum in Sicht, dafür steigen die Temperaturen auf rund 9 Grad. Auch die Nacht bleibt überwiegend klar.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)
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Der Samstag, 14. November 2026, zeigt sich in Wien von seiner sonnigsten Seite. Bereits am Morgen scheint die Sonne und begleitet die Wiener den gesamten Tag über. Dabei bleibt der Himmel die meiste Zeit sogar völlig wolkenlos.

Sonnenschein bei bis zu 9 Grad

Auch der Wind hält sich weitgehend zurück. Zu Beginn des Tages weht er noch kurz mäßig aus Westen, danach ist es überwiegend schwach windig. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad. Tagsüber werden Höchstwerte um 9 Grad erreicht. Damit bietet sich das Wetter bestens für einen gemütlichen Herbstspaziergang an.

Sternenklare Nacht auf Sonntag

Auch am Abend bleibt es freundlich. Die Nacht auf Sonntag verläuft weitgehend sternenklar. Erst in den frühen Morgenstunden nimmt die Nebelneigung langsam zu. Zudem ziehen vereinzelt dünne Wolken in höheren Luftschichten auf. Der Wind dreht auf Südost und frischt im Laufe der Nacht stellenweise etwas auf. Die Temperaturen sinken auf rund 2 Grad.

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