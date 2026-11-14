Wiener Park-Run: Ab kommender Woche an gleich zwei Standorten

Für die Wiener Lauf-Community steht heute ein ganz besonderer Meilenstein bevor. Zum letzten Mal wird es in der Bundeshauptstadt nur einen einzigen "Parkrun" geben, bevor das kostenlose Event sogar zweimal pro Woche stattfindet.

Seit dem Start in Wien war der Donaupark die alleinige Heimat für alle, die ihren Samstagmorgen gerne aktiv in der Gemeinschaft verbringen. Damit ist nach diesem Wochenende Schluss – im positivsten Sinne: Ab kommender Woche feiert der Auer-Welsbach-Park parkrun seine Premiere und erweitert das Angebot um einen zweiten Standort im Westen der Stadt.

Großes Treffen im Donaupark

Bevor die Wiener parkrun-Familie jedoch Zuwachs bekommt und sich auf zwei Parks aufteilt, lädt das Organisationsteam heute Samstag noch einmal alle Laufbegeisterten, Spaziergänger und Neugierigen zu einem großen gemeinsamen Treffen in den Donaupark ein. Wie bei jedem parkrun gilt: Die Teilnahme ist völlig kostenlos und für alle offen, ganz gleich, ob man eine neue persönliche Bestzeit auf den 5 Kilometern anpeilt, gemütlich walkt oder zum allerersten Mal parkrun-Luft schnuppern möchte. Eine einmalige Vorab-Registrierung auf der parkrun-Website genügt, um mit dem persönlichen Barcode an den Start zu gehen.