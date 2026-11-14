Nicht bezahlt: Wiener Wirtshaus rechnet mit „vergesslichen Gästen“ ab

Mit einer gehörigen Portion Ironie und einer klaren Ansage reagiert ein Gasthaus im 10. Bezirk auf Gäste, die das Lokal verließen, ohne ihre Rechnung zu begleichen.

Ein sarkastischer Social-Media-Beitrag des Teams sorgt aktuell für Schmunzeln, enthält aber auch eine unmissverständliche Warnung: Wenn Gäste kommen, speisen und gehen, ohne zu zahlen, ist der Ärger bei Gastronomen meist groß. Das Gasthaus zum Buchenbeisl in Wien-Favoriten hat sich im aktuellen Fall jedoch entschieden, dem Vorfall nicht mit reiner Wut, sondern mit spitzer Feder zu begegnen. In einem öffentlichen Beitrag wendet sich das Lokal direkt an die flüchtigen Besucher und fragt scheinheilig nach: „Habt ihr was vergessen?!“

Ironisches Dankeschön für den Besuch

In dem Posting bedankt sich der Wirt zunächst überaus höflich für den Besuch und hofft, dass die Gäste ihren Aufenthalt in der warmen Gaststube in vollen Zügen genossen haben. Detailreich wird aufgelistet, was alles geboten wurde: vom frisch zubereiteten Essen des Kochs über das freundliche Service bis hin zu sauberen Toiletten, funktionierender Spülung, ausreichend Toilettenpapier sowie Geschirr und befleckten Tischtüchern, die nun aufwendig gereinigt werden müssen.

„Eine kleine Tradition in Österreich“

Nach der ausführlichen Aufzählung aller Annehmlichkeiten kommt das Team schließlich zum eigentlichen Punkt: All diese Selbstverständlichkeiten kosten Geld. Daher pflege man im Buchenbeisl – wie in so ziemlich jedem anderen Gasthaus in Österreich auch – eine „kleine Tradition“: Wer etwas bestellt und konsumiert, bezahlt es auch, bevor er das Lokal verlässt.

Videoüberwachung als Gedächtnisstütze

Um den „vergesslichen“ Gästen auf die Sprünge zu helfen, schließt der Beitrag mit einem Augenzwinkern und einem deutlichen Hinweis: Das Lokal sei videoüberwacht, man habe bereits „zwei hübsche Fotos“ der Besucher gesichert. Bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden, gibt das Gasthaus den Betroffenen jedoch noch die Chance, die Angelegenheit unbürokratisch zu klären. Sollte ihnen nun plötzlich einfallen, dass noch eine „Kleinigkeit offen ist“, seien sie jederzeit herzlich eingeladen, zurückzukommen und ihre Zeche nachträglich zu begleichen.