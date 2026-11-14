Mit 1,5 Promille unterwegs: Auto überschlägt sich mitten in Wien

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag in Wien-Leopoldstadt ereignet. Ein 66-jähriger Autofahrer krachte gegen ein geparktes Fahrzeug und überschlug sich. Laut Polizei hatte der Mann rund 1,5 Promille.

Ein 66-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab.

Ein 66-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab.

Am Freitag, dem 13. November 2026, kam es gegen 15.50 Uhr auf der Oberen Donaustraße in Wien-Leopoldstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Auto gegen ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Wagen und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Zeugen bemerkten auffällige Fahrweise

Wie die Polizei berichtet, soll der 66-Jährige bereits vor dem Unfall durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen sein. Ersten Zeugenaussagen zufolge war der Mann in Schlangenlinien unterwegs. Ein nach dem Unfall durchgeführter Alkomattest brachte schließlich ein deutliches Ergebnis: Der Autofahrer hatte laut Polizei rund 1,5 Promille Alkohol im Blut. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab.

Lenker bei Überschlag verletzt

Der 66-Jährige erlitt bei dem Unfall mehrere leichte Verletzungen im Kopfbereich. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung und brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Auch an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Wien musste anrücken, um die schwer beschädigten Autos von der Unfallstelle zu entfernen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 11:41 Uhr aktualisiert